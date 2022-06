Neymar numește 5 jucători mai mingicari decât el. Cine este pe lista de aur a brazilianului lui PSG?

In articol:

Neymar este considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume când vine vorba de fente spectaculoase pe teren. În ciuda faptului că este unul dintre cei mai galonați brazilieni din istoria Seleção și cel mai scump transfer de până acum (220 de milioane de euro, de la Barcelona la

Neymar: „Cu toată modestia din lume, mă consider unul dintre cei mai tehnici jucători din fotbal astăzi.”

PSG, în vara lui 2017), Neymar nu se aruncă la declarații prea curajoase când își compară calitățile tehnice cu cele ale altor mari fotbaliști.

Rugat de cei de la Oh My Goal să numească cinci jucători mai buni la dribbling decât el, în timpul unui interviu, Neymar a ales, în afară de colegul său de echipă, Leo Messi, de șapte ori Balon de Aur, câteva variante cel puțin interesante.

„Cu toată modestia din lume, mă consider unul dintre cei mai tehnici jucători din fotbal astăzi. Dar aș spune...Messi, Hazard, De Bruyne, Verratti. Mai tehnic decât mine...Thiago”, le-a mărturisit Neymar celor de la publicația Oh My Goal.

Neymar a jucat cu Messi atât la PSG, cât și la Barcelona, așa că este mai mult decât conștient de abilitățile argentinianului. De când este pe Parc des Princes, brazilianul a putut să-l studieze mai îndeaproape și pe mijlocașul italian Marco Verratti. Deși n-a jucat niciodată alături de Hazard (Real Madrid), l-a avut ca adversar în trecut la nivel de club și națională.

De Bruyne (Manchester City) și Thiago Alcantara (Liverpool) sunt printre cei mai talentați mijlocași din campionatul Angliei și Neymar este clar un fan al celor doi.

Neymar se gândește să își ia „Adieu!” de la Paris

Conform celor de la RMC Sport, Neymar ia în considerare plecarea de la PSG. Deși actualul contract al lui Neymar este valabil până în 2027, noul director sportiv al PSG-ului, Luis Campos, are în vedere și posibilul transfer al lui Neymar.

Neymar este conștient de faptul că a fost sub standardele sale obișnuite sezonul trecut, în care a marcat 13 goluri și a dat 8 pase de gol în 28 de meciuri. Cu toate acestea, brazilianul nu s-a gândit la plecare decât după ce PSG a fost eliminată în mod suprinzător de Real Madrid din Champions League, ocazie cu care a fost huiduit de fanii parizienilor.

„O posibilă plecare a lui Neymar vara asta? Ce vă pot spune este că ne așteptăm ca toți jucătorii să facă mult mai mult decât sezonul trecut, mult mai mult! Toți trebuie să fie la 100%”, a subliniat recent președintele lui PSG, Nasser Al-Khlelaïfi, într-un interviu pentru Le Parisien.