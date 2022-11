„Nici eu nu am știut că o să se întâmple asta” Amna s-a filmat în spital! Le-a spus fanilor ce a pățit, în ultimele luni

In articol:

Amna se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Blondina păstrează mereu legătura cu urmăritorii săi, prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde cântăreața le povestește admiratorilor aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia

atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci vedeta le-a transmis internauților că se află la o clinică, pentru un set de analize, asta pentru că nu se simte foarte bine de mai bine de 2 luni.

" Dragii mei, nu o să ghiciți unde mă aflu, pentru că nici eu nu am știut că o să se întâmple asta. Facem un RMN astăzi, unde vom face niște investigații. Am amețeli în ultima vreme și vedem ce se întâmplă cu coloana mea.", a mărturisit Amna pe pagina personală de Instagram.

„Am stări de amețeală de două luni de zile”

De asemenea, Amna le-a mai explicat internauților că se confruntă cu stări de amețeală de mai bine de două luni, motiv pentru care a mers la medic pentru a vedea ce se întâmplă și dacă are sau nu vreo problemă gravă, pentru a se putea trata.

" Mai oameni buni, este mult mai bine să prevenim decât să tratăm, asta știm cu toții, doar că n-ai timp, o lași pe altădată, altădată se transforma în niciodată și ajungi să te neglijezi. Ei bine, povestea fiecărui om. Azi mi-am luat inima în dinți și am mers să vedem ce se întâmplă. Am stări de amețeală de două luni de zile, dar deja s-a îngroșat gluma, plus că eu nu am treabă dacă nu dorm, parca sunt mai fresh. În ultima vreme, ce să vezi, amețeli și mă simt slăbită și am zis că trebuie să ne verificăm.", a mai adăugat artista.

