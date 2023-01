"Nici Guardiola nu ar putea antrena în România!" Rădoi e de partea lui Pintilii în scandalul licenţelor

In articol:

Mirel Rădoi a plecat în Arabia Saudită, unde a semnat cu Al Tai şi a reacţionat în scandalul licenţelor din Liga 1. Fostul selecţioner este de partea lui Mihai Pintilii, antrenorul de facto al lui FCSB, care nu deţine licenţa Pro.

Rădoi, de partea lui Pintilii în scandalul licenţelor

Mihai Pintilii este de fapt antrenorul lui FCSB, chiar dacă în acte, echipa este condusă de Leo Strizu. Pintilii nu ar avea voie să antreneze, pentru că nu deţine licenţa Pro. Din această cauză, a fost reclamat la Comisia de Disciplină de către şeful Şcolii de Antrenori, Lucian Burchel. Rădoi este de partea lui Pintilii, dar recunoaşte că antrenorii au mult mai mult de câştigat dacă urmează cursurile licenţei Pro.

"Pintilii, ca jucător, a trecut prin multe meciuri decisive. Nu are cum să nu fie pregătit, din punctul de vedere al presiunii. E imposibil. Din punctul de vedere al cunoștințelor ca antrenor, așa e. Sunt foarte multe de recuperat. Am fost în situația asta. Când m-am apucat, am zis că știu cel puțin 50% din ce știe un antrenor. Fals. Cred că nu știam nici 20% din ce te poate învăța Școala de Antrenori", a spus Rădoi la Orange Sport.

Rădoi nu deţine nici acum carnet de antrenor

În România, legea este clară. Pentru a antrena în Liga 1, un tehnician trebuie să deţină atât licenţa Pro, cât şi carnetul de antrenor. Deşi a debutat ca antrenor în Liga 1 în 2015, la FCSB, Rădoi nu deţine nici în acest moment carnetul de antrenor.

"Discuțiile despre carnetul despre antrenor mă depășesc. De ce? Aceste carnete de antrenor se dădeau pur și simplu când se reușea o calificare la Euro sau la un Mondial. Și nouă, în 2008, ni s-au promis. Dar nu ni s-au mai dat. Am înțeles că așa se făcea până atunci. Deci nu știu dacă Pintilii, Croitoru, eu sau alt antrenor care nu are Bacalaureatul am putea fi împiedicați să antrenăm.

Dacă Guardiola ar veni în România, nu ar putea antrena, pentru că nu are carnet de antrenor, potrivit legii din România. Cred că suntem singura țară care cere carnet de antrenor", a mai spus Rădoi.

Mirel Rădoi (41 de ani) a antrenat la FCSB, România U21, România şi Universitatea Craiova. De curând, fostul selecţioner a semnat un contract valabil un an şi jumătate cu Al Tai, din Arabia Saudită. Rădoi a evoluat în Arabia Saudită şi ca jucător, între 2009 şi 2011, la Al Hilal.

