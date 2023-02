Nici operația nu o oprește pe Irina Loghin! Artista abia așteaptă să își revină și să facă iar sport: "Îmi e dor de pisicuțele mele din Herăstrău" | EXCLUSIV

In articol:

Irina Loghin este una dintre cele mai longevive și apreciate artiste de muzică populară din România. Muzica ei este ascultată de foarte mulți oameni, iar multe dintre melodiile cântăreței vor dăinui pentru totdeauna în sufletul publicului.

Irina Loghin nu renunță la sport nici cu probleme de sănătate

Chiar și la cei 83 de ani ai săi, artista arată foarte bine și se menține în formă.

Irina Loghin este o mare fană a sportului și nu ține cont de vârstă când vine vorba despre mișcare. De curând, a ajuns pe masa de operație și acum este nevoită să stea la pat. Însă, artista ne-a mărturisit în exclusivitate că nu se lasă de plimbările ei prin Herăstrău.

"Eu nu prea am fost bine, pentru că am avut o urgență de hernie de disc. Mi s-a spus că din cauză la atâta efort. Am exagerat, uite că nu e bine nici așa. Am ajuns la urgență cu patru zile înainte de botez și m-am operat și mi-a fost foarte greu, La botez mi-a părut rău că nu am putut participa așa cum voiam. Mă bucur că a trecut să că am putut face față cât de cât. Nu trebuie să o las mai moale cu sportul. Am vorbit cu doctorul deja și mi-a spus că pot să ies așa câte 10 minute, să încep să mă mișc. E destul de rigid, dar asta e deocamdată.abia aștept să îmi pot reveni să mă duc la pisicuțele mele de pe Herăstrău, să le hrănesc. Îmi e așa dor și de ele, îmi e teamă că nu le-a mai dat nimeni să mănânce. Astea sunt grijile pe care le am acum, stau cuminte la pat. Sunt doar câteva zile de când m-am operat.", a declarat Irina Loghin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Irina Loghin, totul despre botezul nepoatei

Nepoțica Irinei Loghin tocmai a fost creștinată, iar artista este în culmea fericirii. Și-a dorit dintotdeauna să devină bunică, iar visul i s-a îndeplinit. Îndrăgita interpretă de muzică populară a stat de vorbă cu WOWbiz și cu emoție în glas a vorbit despre evenimentul fericit din viața ei.

"E cea mai mare bucurie din viața mea. Primele bucurii au fost copiii când au venit pe lume. Mi-a dat Dumnezeu cei doi copii, acum nepoțica. E ceea ce mi-am dorit de atâția ani de zile. Tocmai când îmi pierdusem speranța, uite că Dumnezeu mi-a dăruit acest îngeraș. E o mare bucurie că a fost creștinată sâmbătă. Bucuria este imensă, Îi mulțumim lui Dumnezeu, la toți invitații care au fost alături de mine, au fost foarte multe colege dragi, nașa care a fost extraordinară, alta mai bună nu se putea. A fost sufletul și cu inima la nepoțica mea și se vede, a avut multe dăruiri față de Ana. Nu am decât bucurii și satisfacții. Le doresc tuturor celor care au avut această doleanță ca mine să devină bunici, să dea Dumnezeu să li se îndeplinească dorințele, pentru că este cel mai frumos lucru în viață.", a mărturisit Irina Loghin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

