„Niciodată nu e prea târziu” Loredana Groza, adevărul despre gestul făcut în fața lui Horia Moculescu! Ce spune artista, după ce a fost aspru criticată pentru ceea ce s-a întâmplat în Mamaia?

In articol:

Loredana Groza a vorbit cu sinceritate despre gestul pe care l-a făcut în fața lui Horia Moculescu. După ce a îngenuncheat în fața compozitorului, mai multe persoane au comentat momentul, atât din mediul public, cât și urmăritori.

Totul s-a întâmplat pe scena unui festival cunoscut din Mamaia. Iată că acum, cântăreața a vrut să lămurească situația!

Citește și: „M-a luat, m-a mângâiat” Horia Moculescu nu se aștepta ca Loredana Groza să facă acel gest controversat în fața lui! Ce a spus despre ea: „A transformat momentul. Am ridicat-o cu forța”

Loredana Groza, adevărul despre gestul făcut pentru Horia Moculescu

Loredana Groza este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Cu toate acestea, după ce a îngenuncheat, pe scenă, în fața lui Horia Moculescu, a fost aspru criticată. Mulți dintre cei care au ales să comenteze public momentul au spus că atitudinea cântăreței a fost exagerată.

Iată că acum, artista a vrut să lămurească situația, astfel că în cadrul unui interviu, a vorbit pe șleau despre cele întâmplate.

Ei bine, aceasta a precizat că întreg momentul a fost unul magic, iar admirația și respectul pe care le are pentru compozitor au făcut-o să îngenuncheze în fața lui. Totodată, aceasta a spus clar că așa a simțit să facă atunci și că nu a fost vorba despre o regizare a momentului emoționant.

Citeste si: “The Floor”, succes uriaș la lansarea în Spania! Urmează România!- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

„În seara spectacolului, când Horia a intrat pe scenă, la pian, alături de mine, am pregătit momentul cântând înainte „Zăpada palmei tale”, un cântec al imensului compozitor Adrian Enescu, de pe primul meu album, „Bună seara, iubite!”.

În clipa în care pianul a început să prindă viaţă sub degetele lui Horia, iar vocea lui să se propage în atmosferă, a fost un moment magic, de transfer instantaneu într-o altă dimensiune. La final, am căzut în genunchi la picioarele lui. Pur şi simplu aşa am simţit. În faţa unui guru al muzicii trebuie doar să îngenunchezi, nimic altceva. Mi s-a părut oricum prea puţin gestul meu. Dar a fost felul meu de a îmi arăta recunoștința, admirația și respectul pe care le am faţă de acest titan al muzicii româneşti!”, a mărtursit Loredana Groza, pentru viva.ro.

Momentul în care Loredana Groza a îngenuncheat în fața compozitorului [Sursa foto: Captură YouTube]

Citește și: „O prostie și o blasfemie” Mariana Moculescu, replici acide la adresa Loredanei Groza, după ce artista a îngenuncheat în fața lui Horia Moculescu! Imaginile au scos-o din sărite pe fosta soție a artistului

Citeste si: „Când l-am văzut cu cătușele pe mâini, mie mi-a fost o milă incredibil de mare. Nu-i pare rău deloc. Se uita cu ură pe mine.” Dana Roba a mărturisit detalii surprinzătoare din ziua confruntării cu fostul ei soț- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: Reacția acidă a lui Tavi Colen după declarațiile lui Alin Oprea de la nunta cu Medana: "Nu se pune problema să mă mai intereseze vreodată”- radioimpuls.ro

Loredana Groza, fără teama de a fi judecată: „Nu mi-a fost frică niciodată”

În cadrul interviului, Loredana Groza a ținut să explice faptul că nu i-a fost niciodată frică de modul în care oamenii i-au perceput acțiunile de pe scenă. Artista a spus cu sinceritate că încă de la începuturile sale a făcut exact ce a simțit, a dansat și a cântat în același timp, fără să aibă teama de judecată.

Deși recunoaște că a fost pusă la zis, cântăreața este sigură că publicul a iubit-o încă din primul moment pentru modul în care ea a ales să se exprime.

„Aşa a fost începutul meu. Oamenii s-au şocat să vadă că cineva se mişcă în timp ce cântă, are curaj să alerge pe scenă cu nonşalanţă şi fără teama de a fi judecată. Nu mi-a fost frică niciodată de scenă și de a fi altfel, cu consecinţele de rigoare, bineînţeles, și cred că asta a iubit dintotdeauna publicul la mine – faptul că am avut curajul să fiu ceea ce sunt, să fac ceea ce simţeam, ceea ce îmi doream, fără teama de a fi judecată, de a fi pusă la zid, așa cum până la urmă s-a întâmplat.”, a mai spus artista, pentru aceeași sursă citată mai sus.

Loredana Groza și Horia Moculescu, pe scenă [Sursa foto: Captură YouTube]