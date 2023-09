„Niciodată nu face totul cap-coadă” Tavi Clonda, reproșuri la adresa Gabrielei Cristea, cu camera pornită! Ce a putut să spună despre prezentatoarea TV?

In articol:

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară și are o comunitate foarte mare de fani pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV are un ritual zilnic, în care filmează momente din viața lor de familie și le împărtășește cu admiratorii din mediul online.

Tavi Clonda, reproșuri la adresa soției sale

De această dată, soțul Gabrielei nu s-a putut abține și i-a făcut un reproș, chiar în timp ce prezentatoarea îl filma.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună și două fetițe superbe. Cei doi au o relație demnă de urmat și par că se iubesc mai mult ca niciodată. Recent, un nou video a ajuns pe pagina ei de Facebook, însă de data aceasta Gabriela a primit și câteva reproșuri din partea soțului ei, iar cuvintele au ajuns imediat pe internet. Vedeta a pregătit un mic dejun copios, însă a uitat să aducă câteva preparate esențiale pentru soțul ei, iar acesta nu s-a ferit să îi spună. Tavi Clonda s-a servit singur într-un final, iar ambii s-au amuzat de situație.

„Gabriela: Hai să vă povestesc și ce am pregătit pentru micul dejun, avem așa: trei ouă, eu nu mănânc ouă dimineața dar vor mânca Tavi și Iris, am pus și legume pentru un verde deosebit, măsline aduse tocmai din Grecia cu mașina, roșii și brânză, bineînțeles...a, văd că a mai completat și soțul ceva

Tavi: Tot timpul, niciodată nu face tot cap coadă, a uitat să-mi facă sucul de grefe, nu mi-a adus pâine prăjită și nici untul, degeaba a făcut fonfleurile astea dacă nu mi-a făcut tot...glumesc, dar cam ăsta e adevărul

Gabriela: Da...adevărul este că se spune adevărul în glumă”, a fost dialogul dintre Gabriela Cristea și Tavi Clonda.

Cum se menține Gabriela Cristea în formă

Gabriela Crsitea au petrecut mult timp în vacanțe unde nu s-au reținut la mâncare, astfel că kilogramele în plus au apărut. Vedeta a povestit în urmă cu ceva timp ce regim ține pentru a reveni la forma pe care și-o dorește.

„Țin un regim echilibrat, cam 1.200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține. Pe lângă asta, beau minimum 2 litri și jumătate de apă, ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer.”, mărturisea Gabriela Cristea, în urmă cu ceva timp, pentru Click.ro.