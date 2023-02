„Niciodată nu mi s-a întâmplat” Ghinioanele se țin lanț de Cristina Șișcanu! Micuța Petra, noi probleme de sănătate. Vedeta nu mai știe în ce direcție să se ducă

In articol:

Cristina Șișcanu trece printr-o perioadă dificilă de câteva zile, după ce fiica ei a început să aibă probleme de sănătate care nu-i dau pace. În ciuda faptului că micuța are parte de totă grija mamei sale, starea de sănătate nu se îmbunătățește, spre marea dezamăgire a vedetei.

Recent, le-a împărtășit fanilor săi din mediul online ultimele detalii despre situație neplăcută prin care trece de câteva zile.

Ieri, Cristina Șișcanu credea că, în sfârșit, lucrurile au intrat pe făgașul normal, însă a avut parte de o nouă surpriză neplăcută în toiul nopții, când fiica sa a făcut din nou febră. Din această cauză, soția lui Mădălin Ionescu a fost nevoită să facă noapte albă și să-și schimbe radical programul pe care îl avea următoarea zi.

Cristina Șișcanu, despre problemele de sănătate ale Petrei

Cristina Șișcanu știe că există și alți părinți care au copii cu probleme de sănătate mult mai grave, motiv pentru care nu își dorește ca fanii ei să creadă că se plânge.

Ceea ce i se pare cu totul neobișnuit este că febra fiicei sale persistă deja de câteva zile, când, în mod obișnuit, i-ar fi trecut după doar o zi.

„Aveam multe planuri în dimineața asta, însă totul s-a dat peste cap. Ieri credeam că Petra este spre vindecare. Ce să vezi că azi pe la 4 dimineața a făcut din nou un episod de temperatură ridicată, febră.

Să mă ierte mamele care oricum sunt trecute prin diverse situații mult mai dificile decât cele prin care trec eu, dar acum nu că mă plâng, dar m-a surprins pentru că de vineri facem episoade de febră și ieri credeam deja că este spre vindecare și când colo, hop, i s-a ridicat temperatura.

Cristina Șișcanu: „Niciodată nu mi s-a întâmplat ca Petra să se lupte cu febra atâtea zile”

Am mai stat așa o ora și ceva, am vegheat-o și a văzut că tot urcă. Când am văzut că a făcut 38,5 (n.r. febră) am intervenit cu Antitermic, Novocalmin și după am văzut că a început să scadă. Acum nu are. Am stat așa până pe la 8 și în momentul în care am văzut că se duce spre 37, am adormit, nu mai știu nimic.

Și tot văd că vin mesaje pe grupul de părinți de la grădiniță. Deci de vineri mai mulți copii, colegi de-ai Petrei se luptă cu febra. Deci e clar că a luat un virus de acolo. Nu știu ce fel de virus este, ce viroză... Dar niciodată nu mi s-a întâmplat ca Petra să se lupte cu febra atâtea zile. Adică să revină episoadele într-o perioadă atât de lungă. Maxim se întâmpla pe parcursul unei zile, iar a doua zi nu mai avea nimic", a spus prezentatoarea TV în mediul online.