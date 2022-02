Nick Casciaro, dezvăluiri despre relația specială cu Loredana Groza! Ce a declarat pentru presa italiană: „Te iubesc”

In articol:

Nick Casaciaro și Loredana Groza s-au întâlnit prin prima unei competiții destinate talentelor muzicale, acolo unde artista noastră a fost jurat. Acesta, un tânăr artist italian, a venit în România pentru a-și încerca norocul și, de ce nu, pentru a pune mâna pe marele premiu.

Zis și făcut! Nick Casaciaro a devenit câștigătorul sezonului. Grație talentului, carismei, dar și îndrumării Loredanei Groza, artistul a ajuns la inimile telespectatorilor, care l-au adus aproape de marele premiu.

În urma competiției, Loredana Groza și Nick Casciaro s-a apropiat foarte mult, artista fiind mentora lui. Cei doi petrec foarte multe timp împreună și se postează în diferite ipostaze, care lasă loc de interpretări și speculații. Chiar și așa, cei doi nu s-au pronunțat, încă, cu privire la posibilitatea unei relații. Cele mai recente declarații ale artistului au atras atenția presei din străinătate cu privire la relația lor.

Nick Casaciaro, dezvăluiri inedite despre relația cu Loredana Groza: „Multumesc Loredana pentru ca ai crezut in mine si ca m-a sustinut mereu!”

Loredana Groza și Nick Casciaro [Sursa foto: Facebook]

Apropierea Loredanei Groza cu Nick Casaciaro nu a stârnit curiozitatea doar presei românești, ci și a celei italiene. Recent, artistul a acordat a fost subiectul principal al unui articol străin, acolo unde a făcut o serie de dezvăluiri despre relația lor și despre experiența pe

care a trăi-o în România. Într-un articol dintr-o publicație italiană, jurnaliștii i-au analizat cuvintele artistului, imediat după ce a câștigat marele premiu. Pe lângă mulțumirile de rigoare, Nick Casaciaro a ținut să-i mulțmească special antrenoarei lui, Loredanei Groza.

Citeste si: Loredana Groza și Nick Casciaro sunt de nedespărțit! Cei doi și-au făcut bagajele și au plecat în Italia. Cum au fost surprinși în aeroport

Citeste si: Ce s-a ales de fiul regretatului Cristian Țopescu. Viața lui s-a schimbat radical...- bzi.ro

„A fost o călătorie incredibilă. Am suferit, m-am bucurat, mi-am pierdut vocea, am vărsat lacrimi , m-am gândit la cele mai întunecate momente din viața mea pentru a redescoperi cea mai caldă și mai intensă lumină. (...) Multumesc Loredana pentru ca ai crezut in mine si ca m-a sustinut mereu! Esti pentru mine cel mai bun antrenor pe care mi l-as putea dori! Pasiunea, generozitatea și marea ta experiență au făcut diferența. Ești un artist cu o inimă și un suflet imens și este minunat să te poți numi „PRITENUL MEU", a declarat artistul, în cadrul unei emisiuni TV.

Nick Casaciaro: „Te iubesc”

Ceea ce le-a stârnit curiozitatea jurnaliștilor italieni a fost modul în care Nick Casaciaro a încheiat discursul. Pe lângă mulțumiri și cuvintele frumoase, acesta a mai adăugat propoziția „Te iubesc”, fapt ce duce întregul discurs în direcția unei declarații de dragoste.

Citeste si: Italienii vorbesc despre Loredana Groza, după ce a artista a început să se afișeze tot mai des cu Nick Casciaro: „Trebuie să recunosc că am fost uimit”

„Mulțumesc tuturor celor care mă umpleți de mândrie și bucurie cu mesajele voastre pline de iubire. Vă mulțumesc că m-ați primit cu inima deschisă. În cele din urmă, mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu acolo, pentru dragostea necondiționată și sprijinul cel mai pur. Această victorie a venit mulțumită tuturor. Acesta este doar începutul. De aici începe o nouă călătorie. Scopul? Sari in sus si hai sa aflam impreuna. Te iubesc”, a încheiat artistul.

Loredana Groza și Nick Casciaro [Sursa foto: Facebook]

Distribuie pe: