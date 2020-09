In articol:

Nick Rădoi

Cunoscutul Nick Rădoi a trecut prin momente cumplite după ce a fost infectat cu noul coronavirus. Milionarul a declarat faptul că la un moment dat credea că o să moară!

Nick Rădoi, dezvăluiri sumbre după ce a fost diagnosticat cu Covid-19

În urmă cu câteva luni, atât Nick Rădoi, cât și fratele lui au fost depistați pozitiv cu virusul provenit din China. La momentul respectiv, cei doi frați au refuzat internarea și au fost îngrijiți la domiciliu. Se pare că starea de sănătate a lui Nick s-a înrătutățit pe zi ce trece și a crezut că o să moară. Momentele respective l-au făcut pe cunoscutul om de afaceri să lase o scrisoare de adio familiei.

Cunoscutul milionar Nick Rădoi

”Am luat o hârtie și am lăsat mesaj. Pentru copiii mei, pentru părinții mei și am lăsat un mesaj și video. A fost un moment în două seri în care am crezut că totuși nu o să mai reușesc. Am lăsat un mesaj ca și când dacă se întâmplă ceva cu mine… și ca o glumă le spuneam >”, a spus Nick Rădoi conform AtenaStars.

Nick Rădoi, infectat cu coronavirus

‘Am trecut printr-o situație destul de gravă. Nu prea am vorbit cu nimeni, dar acum sunt sănătos, ok. Am avut coronavirus! Și eu, și fratele meu. Cred că amândoi am fost neglijenți. Eu am fost foarte neglijent. Nu că nu credeam în virus, dar nu credeam în mască, în chestii de genul acesta, de a nu putea socializa. Multe lucruri nu aveau sens pentru mine’, a mai declarat Nick Rădoi.