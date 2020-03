Nico Matei a terminat liceul la 39 de ani, după cum reiese dintr-un interviu pe care cântăreaţa care participă alături de fiica ei la Asia Express l-a acordat în 2012. “Eu le cantam copiilor si mama a avut incredere in talentul meu, dar a durat ceva pana m-am inscris la Scoala Populara de Arta. Abia la 16 ani m-am inscris”, a povestit Nico pentru revista Tango. (vezi cum a fost Maria Buză la un pas de moarte)

„Pana atunci cantam la scoala si cam atat. Am facut Scoala Populara de Arta la Ploiesti. Dupa ceva timp, cand inca eram la Scoala Populara din Ploiesti, am venit la Bucuresti, unde m-am pregatit cu doamna Mihaela Runceanu. De la Mihaela Runceanu am trecut la Viorela Filip, mi-a placut mai mult de ea, pentru ca e o fire foarte calda, e o femeie extraordinara" a mai spus Nico.

Nico Matei a terminat liceul la 39 de ani: "Am făcut şi Facultatea de Muzică"

"Ma gandesc cu drag la ea, mi-a initiat pasii in muzica si m-a facut sa-mi placa si mai mult muzica. În acea perioada a fost un singur festival pe care l-am castigat, datorita dumneaei (Viorela Filip – n.r.): am fost la Cantarea Romaniei. Aveam 17 ani”, a mai relatat ea. “Erai, deci, la liceu…”, i-a spus reporterul. “Da, insa nu am reusit atunci sa termin liceul. Insa m-am ambitionat si l-am terminat acum trei ani”, a mărturisit Nico. Asta înseamnă că Nico a absolvit liceul în 2009, când ea avea 39 de ani.

