Nico, probleme cu nepoțelul la scurt timp de la naștere! Ce se întâmplă cu micuțul: "Nu prea doarme fiică-mea, sperăm să își revină" | EXCLUSIV

In articol:

Nico este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Aceasta activează de foarte mult timp în industria muzicală românească, experiența și talentul fiind principalele ingrediente în succesul pe care îl are.

Nepotul lui Nico are colici

Are 52 de ani, deși nimeni nu îi dă această vârstă, atunci când o vede. Acest lucru se datorează unui corp de invidiat și o personalitate extraordinară.

Nico a recunoscut! Nu e chiar ușor să fii bunică, mai ales când nepoțelul se confruntă cu probleme de sănătate. Artista ne-a spus că fiica ei, Alexandra, nu se odihnește noaptea de grija celui mic.

"Acum are dureri de burtică și nu prea doarme fiică-mea, îți dai seama, e un pic obosită, dar sperăm să se redreseze cât de cât și să își revină și el, să doarmă mai mult, să îi treacă durerile de burtică.", a mărturisit Nico, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Citeste si: “Puteți să-mi spuneți Mrs. Moft!” Bia Khalifa, declarații despre relația cu Fulgy. Diva s-a cunoscut deja și cu părinții lui- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Nico, o bunică fericită

În urmă cu câteva zile, Nico a devenit bunică și de atunci este în extaz. Artista a stat de vorbă cu WOWbiz și a spus totul despre stările prin care trece, acum că are un nepoțel.

Pur și simplu, nu își mai încape în piele de fericire.

"Mă simt la fel, sunt un pic mai grijulie. Aștept să treacă perioada, să facă o lună, două, trei, ca să simțim că poate să ne vadă, că știe că îl alintăm, că îl mângâiem, că îl strigăm pe el. Deocamdată la 10 zile nu se vede. Am înțeles că el nici nu vede perioada asta, distinge așa anumite chestii. Suntem înnebuniți și eu și Laurențiu. Tot timpul când mă duc acolo fac poze peste poze.", a declarat Nico, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Cum a schimbat copilul relația dintre Nico și fiica ei?

Nico ne-a precizat dacă de când fiica ei a devenit mamă, relația lor s-a schimbat în vreun fel. Un astfel de eveniment le pot apropia sau îndepărta. Artista a făcut dezvăluiri fără perdea din culisele familiei ei.

"Avem aceeași relație. O iubesc parcă mai mult și vreau să îi fiu mai aproape. Dacă aș putea să fiu acolo secundă de secundă mi-ar plăcea tare mult, doar că ea nu dorește ajutor deocamdată, dar sigur o să vină și momentul. Nu neapărat că vrea să experimenteze singură, dar pe vremea mea, eu aveam scutece, le spălam, le puneam la uscat. Eu am crescut-o altfel pe Andrușca. La ea e mult mai ușor, mai ales că îl are pe Alex, Matias are un tată extraordinar. Vreau să spun că e cel care face lăpticul, îl ia imediat în brațe, îl lasă foarte puțin să plângă. I-am zis să îl mai lase ca să își dezvolte plămânii. Deci, nu pot să zic că s-a schimbat relația. Copil va fi pentru mine și la 50 și la 100 de ani.", a precizat Nico, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!