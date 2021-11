Nicola Adams a vorbit despre abuzurile din copilărie! Povestea dramatică a dublei campioane olimpice: „I-am zis mamei că nu știu cum am scăpa de cadavru...”

In articol:

Nicola Adams este o fostă boxeră profesionistă britanică, care s-a retras din carieră în anul 2019, după ce a deținut titlul WBO feminin de greutate și are un record neînvins până în ziua de astăzi. Până a ajunge la această performană, sportiva a avut o copilărie cu foarte multe greutăți și abuzuri.

Nicola Adams a povestit într-un documentar recent că cea mai grea lutpă a dus-o în copilărie, atunci când s-a confruntat alături de mama ei cu mai mulți bărbați abuzivi. Sportiva în vârstă de 39 de ani a dezvăluit că bozul i-a dat siguranță că își poate apăra familia.

„Boxul mi-a dat siguranța că, dacă totul s-ar repeta, aș fi sigură că mă pot apăra pe mine și pe familia mea. Boxul nu mi-a dat numai mijloacele de apărare, ci m-a scos și din sărăcie, a fost o rază de speranță”, a explicat Nicola Adams.

Abuzurile au început din perioada în care dubla campioana avea cinci ani de zile. Ea a povestit că tatăl ei o bătea de multe ori pe femeia care i-a dat viață și a încercat de multe ori să o apere.

„Mama și tata se băteau și am vrut să intervin și să o protejez pe mama. Am încercat să-l lovesc pe tata cu o sabie mică, de plastic, dar am fost aruncată ușor la o parte. Am fost speriată ani în șir, fiindcă nu puteam povesti nimănui”, a povestit sportiva, în cadrul interviului.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Sportiva Nicola Adams [Sursa foto: Instagram]

Dezvăluiri cutremurătoare din copilăria campioanei Nicola Adams

Nicola Adams a povestit că era atât de preocupată de siguranța ei și a mamei sale, încăt s-a gândit chiar la scenariul cel mai sumbru, care ar fi sfârșit prin moartea tatălui său. Mama sportivei a decis să își ia inima în dinți și s-a mutat alături de fiica ei.

„Mă uitam la TV, cred că era Brookside, și era un episod cu o situație similară cu cea prin care treceam eu. Am văzut-o pe mama pe scări plângând și m-am dus și i-am zis: «E ok, fii liniștită, am un plan. Am văzut un serial și știu cum să scăpăm de tata». Singurul lucru cu care nu eram lămurită era unde aveam să-l îngropăm, fiindcă în film era o grădină, dar a noastră era pavată cu ciment.

I-am zis mamei că nu știu cum am scăpa de cadavru, dar ea a izbucnit: «Nu, eu trebuie să fac schimbarea, trebuie să ne mutăm»”, a povestit dubla campioană olimpică.

Citeste si: Povestea cutremurătoare a Lilianei Petrișor, campioana la biliard a României, care ajunsese să doarmă în Gara de Nord: "Am fost bătută, abuzată, râdea lumea de mine"

Nu a trecut mult timp, iar calvarul a început din nou în viața celor două. Mama sportivei a întâlnit un alt bărbat, care a început să o abuzeze. Nicola Adams a simțit nevoia să își apere mama, motiv pentru care l-a amenințat pe bărbat până a plecat.

„Într-o zi, am venit acasă de la școală și acest bărbat ne arunca mobila pe drum. Mama mea țipa. M-am dus, am luat ciocanul de sub pat și i-am zis că dacă nu pleacă, o să-l folosesc. Din fericire, a plecat”, a mai spus Nicola Adams.