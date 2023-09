Nicola aruncă bomba! A decis să se recăsătorească la 18 ani după divorț?: „O dată la nunta unei prietene și a doua oară la nunta fiului meu”

In articol:

Au trecut 18 ani de când Nicola și compozitorul Mihai Alexandru au divorțat. Artista, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre viața sa personală și dacă iubește din nou.

Nicola își caută sufletul pereche. [Sursa foto: Facebook]

Cântăreața a divorțat de fostul soț în urmă cu 18 ani, deși au avut un mariaj de lungă durată. Chiar dacă fiecare a mers pe drumul lui, Nicola și compozitorul Mihai Alexandru au rămas în relații bune, de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Pe vremea când erau căsătoriți, Nicola și compozitorul colaborau și din punct de vedere profesional. Odată cu separarea și cu sentința divorțului, acest parteneriat a luat sfârșit.

Există un bărbat în viața Nicolei în acest moment?!

Din anul 2007 și până acum, Nicola nu s-a afișat cu niciun bărbat. Cântăreața a declarat pentru spynews.ro dacă își mai dorește să se căsătorească și dacă în prezent există un bărbat în viața ei.

Artista a mărturisit că a prins un buchet de mireasă la nunta unei prietene și un alt buchet chiar la nunta fiului ei.

Nicola s-ar feri de o posibilă nuntă, însă nici nu exclude această variantă, deoarece merge pe principiul niciodată să nu spui niciodată.

„O dată la nunta unei prietene și a doua oară la nunta fiului meu (n.r. a prins buchetul de mireasă). Știi cum e, în momentul ăsta nu, dar știi cum se zice că niciodată să nu spui niciodată. Nu poți să zici că nu, niciodată, că am mai auzit eu din astea pe la prietene, <<eu niciodată în viața mea nu o să mai mărit, nu o să mai fiu cu cineva, eu să-i spăl ciorapii, să-i calc cămășile>>, dar uită-le că sunt bine mersi”,

a spus Nicola.

În prezent, artista nu formează un cuplu cu nimeni, însă spune că dorește să-și întâlnească „sufletul pereche”. Consideră că pe acest pământ există cineva și pentru ea și promite că atunci când își va găsi alesul va anunța public.

„Acum sunt singurică, mi-aș dori sufletul pereche lângă mine, dar nu e acum. Cu siguranță când va fi să fie va fi”, a completat ea.

Motivul separării dintre Nicola și fostul soț

Cântăreața a povestit, cu ani în urmă, de ce s-a ajuns la divorț între ea și tatăl copiilor săi. Vedeta a declarat că nu mai exista deloc afecțiune între ei, nici reacții de gelozie, ba chiar compozitorul se simțea deranjat că oamenii îl numeau domnul Nicola, după numele soției sale.

Nicola este singură în prezent. [Sursa foto: Facebook]

„Nu mai exista între noi atracție şi nici reacţiile acestea de gelozie. Îl deranja pentru că lumea începuse să-i spună domnul Nicola, după numele meu de scenă. Eu am fost în cealaltă relaţie, după ce ne-am despărţit. Problemele noastre în interior erau de multă vreme. Cei care ne erau nouă apropiaţi ştiau. Oamenii care veneau în studio, chiar 2-3 oameni din presă ştiau. Eu ştiu foarte bine că nu a fost nimic înainte de a ne despărţi. Eu nu l-am înşelat pe el. Poate şi eu am fost influenţată de el, care avea acea ruşine să nu ştie lumea, ce spune lumea. Eu veneam mereu şi-i spuneam mereu că nu mă interesează ce spune unul şi altul. Sunt vinovată că nu am ştiut să aplanez conflicte şi nu am fost eu. Ar fi trebuit să fiu mai înţeleaptă şi să spun: "iubiţi-mă aşa cum sunt", spunea vedeta.