Nicola și fostul soț au dat nas în nas la nunta fiului lor, Jonathan. Ce spune Mihai Alexandru despre artistă: „Nu am cum s-o invit pe Nicola”

Nicola este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor, artista a încântat generație după generație cu versurile sale.

În tot acest timp, a reușit să-și clădească o carieră de succes în industria muzicală, fiind apreciată pentru talentul și carisma sa.

Artista și fostul său soț, Mihai Alexandru au fost împreună timp de 15 ani, însă în anul 2007 au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate. Cei doi au format un cuplu atât în viața personală, cât și în cea profesională.

În ciuda faptului că povestea lor de iubire s-a terminat de mulți ani, cei doi păstrează legătura și au rămas în relații bune, mai ales că au împreună și doi copii, Maria și Jonathan.

Mihai Alexandru și Nicola, față în față la nunta fiului lor

Recent, foștii soți s-au întâlnit la nunta fiului lor, iar Mihai Alexandru a decis să vorbească despre marele eveniment, dar și despre relația pe care o are în prezent cu Nicola.

Fără doar și poate, cei doi au trecut prin clipe frumoase, dar extrem de emoționante atunci când și-au văzut fiul în fața altarului, alături de soția sa.

Tatăl lui Jonathan nu își mai încape în piele de bucurie. Fostul soț al Nicolei a mărturisit că ceremonia de cununie a fost foarte emoționantă, iar petrecerea le-a întrecut așteptările invitaților. Cât despre nora sa, Maria, Mihai Alexandru spune că o iubește enorm și se bucură că acum face parte din familie.

„Normal că am simțit o bucurie mare, o împlinire, mai cu seamă că totul a ieșit perfect. Slujba de la Biserică unde Arhimandritul Antim, starețul mânăstirii Schitul Măgureanu, și părintele paroh Ștefan Alexe Tanior au condus ceremonia, împreună cu Arhid. Mihail Bucă cu al său grup, Tronos, a fost o mângâiere, o minunăție, ceva înălțător. Apoi, petrecerea de la restaurant a fost atât cât a trebuit, totul a fost perfect. Pe nora mea, Maria, am iubit-o de când am văzut-o prima oară.”, a mărturisit Mihai Alexandru pentru viva.ro.

Cum se înțelege Nicola cu actuală iubită a lui Mihai Alexandru?

Cântăreața și fostul său soț au rămas în relații foarte bune, motiv pentru care Nicola se înțelege bine chiar și cu actuala iubită a artistului, Alina. Mihai Alexandru spune că acest lucru se datorează și faptul că cele două sunt extrem de mature și înțelepte.

Mai mult decât atât, acesta a făcut și o glumă, spunând că nu o va putea chema și pe Nicola la nunta cu partenera sa de viață, întrucât îi este teamă să nu prindă buchetul de mireasă.

„Nicola și Alina se înțeleg foarte bine din ce văd, iar asta vine din înțelepciunea și maturitatea celor două. Când vom avea nunta noastră, a mea cu Alina, ți-e clar că nu am cum s-o invit pe Nicola, că iar pleacă cu buchetul și-mi distruge petrecerea. Dar am o oarecare teamă să nu apară prin surprindere.”, a mai spus fostul soț al Nicolei pentru sursa menționată anterior.

Nicola la nunta fiului său, Jonathan [Sursa foto: Facebook]