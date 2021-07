Nicolae Botgros [Sursa foto: MediaFax Foto] 12:08, iul 19, 2021 Autor: Elena Popescu

Nicolae Botgros, din nou în brațele soției. Dirijorul și-a părăsit amanta și copilul pe care l-a făcut cu aceasta în urmă cu trei ani.

Nicolae Botgros s-a împăcat cu soția

Renumitul maestru, Nicolae Botgros, a revenit în brațele soției sale, Lidia și și-a părăsit amanta, care între timp i-a oferit un copil.

Amanta lui Nicolae Botgros, Anișoara Dabija, a născut în luna aprilie 2018 o fetiță. Artista mai tânără cu 30 de ani decât dirijorul a fost cea care a anunțat că relația dintre ea și tatăl copilului ei s-a încheiat. Cei doi au rămas în relații cordiale de dragul copilului.

”Nicolae Botgros o iubește nespus de mult. Într-atât de mult îl iubește Dumnezeu pe maestru, încât a făcut pe dorința dumnealui, deoarece el și-a dorit foarte mult o fetiță. Da, e adevărat că nu e cel mai frumos mod, s-a primit cum s-a primit darul de la Dumnezeu, dar nu știu ce să zic, nu regret.

Nu regret, pentru că e un copil din dragoste și așteptat. Maestrul a rămas în familie și îi respect decizia, poate așa este mai corect.

Eu sunt mai tânără și mai puternică, pot să duc toate și așa am hotărât, de aceea nu vreau să dau multe amănunte, pentru că nu vreau să le fac rău oamenilor.

Nicoleta noastră a fost un copil așteptat, un copil dorit. Noi chiar ne-am dorit-o și eu, și tăticul ei. Și nu au fost interese. Datorită Nicoletei am ieșit dintr-un calvar și îi mulțumesc pentru asta. Nicolae Botgros este tăticul cel mai scump și drag, care vine și ne vizitează. Se împacă foarte bine și cu băieții. Ne ajută, pentru că Nicoleta e comoara lui. Orice moft, dacă intră într-un magazin, el cumpără tot pentru Nicoleta.Nimic nu îi lipsește, nici dragostea, nici nimic”, a declarat cântăreața Anișoara Dabija, citată de click.ro

Anișoara Dabija, însărcinată cu Nicolae Botgros, deși era căsătorită cu Dumitru Guşevatîi

Anişoara Dabija era căsătorită de 15 ani cu Dumitru Guşevatîi, instrumentist din Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova, atunci când a rămas însărcinată cu Nicolae Botgros.

Anişoara Dabija și soțul ei aveau împreună doi copii. Aceasta a divorțat de Dumitru Guşevatîi, cu o lună înainte de a aduce pe lume copilul conceput cu Nicolae Botgros.

”Nici nu ştiu dacă sunt eu în măsură să vorbesc despre asta. Mai bine îi întrebaţi pe ei (n.r.: pe Anişoara Dabija şi pe Nicolae Bogros) ce s-a întâmplat. Eu sunt un om muncitor, familist şi îmi iubesc enorm copiii. În luna martie a acestui an, eu şi soţia mea am divorţat. Adevărul e că nu am cerut eu divorţul, ci ea. Şi, totodată, mi-a cerut să-mi dau acordul în scris că nu am pretenţia ca fetiţa, pe care a născut-o pe data de 5 aprilie, să poarte numele meu.

Mi-a spus că este copilul lui Botgros. Ei au o relaţie de ani buni, iar în anul 2015 i-am prins împreună. Am iertat-o pe soţie atunci, pentru că avem doi copii împreună, iar pentru mine familia contează foarte mult. Chiar l-am rugat frumos şi omeneşte pe domnul Botgros să ne dea pace şi să ne lase să ne creştem copilaşii împreună. Însă nu s-au ţinut de cuvânt. Eu vreau să uit tot. Avem 15 ani de căsătorie, am trăit, dar nu am ştiut cu cine trăiesc”, a declarat Dumitru Guşevatîi, în urmă cu trei ani, potrivit sursei citate anterior.