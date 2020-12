Nicolae Botgros este în doliu. A murit din cauza coronavirusului: ”Va rămâne în sufletele noastre”

Maestrul Nicolae Botgros este în doliu, după ce fostul primar al satului său natal s-a stins din viață. Lucian Tabac avea doar 40 de ani și a fost răpus de virusul nemilos, care a pus tăpânire pe întreaga planetă.

In articol:

Citeste si: Nicolae Botgros a ajuns dependent de masca de oxigen, după infecția cu coronavirus: ”Mai bine mor decât să fiu intubat”

Citeste si: Nicolae Botgros, mărturisiri șocante după ce a ieșit de le Terapie Intensivă! Care este starea de sănătate a dirijorului

Citeste si: Ce cadou i-a făcut Marcel Ciolacu lui Iohannis. „Ca să aibă reperul necesar” - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Artistul a postat un mesaj emoționant, pentru Lucian Tabac, care îi era și un prieten bun. ”Numai 40 de ani a trait Lucian Tabac, fostul primar al satului meu Badicu -Moldovenesc si a plecat in ceruri in cateva zile. Covid. Am fost onorat cand mi-a inmanat diploma de Cetatean de Onoare a satului meu natal. Gimnaziul imi poarta numele meu, fiecare om din sat se simtea onorat si protejat, a fost si va ramane in sufletele noastre OM cu litera mare. Condoleante rudelor, copiilor, parintilor, satenilor si celor apropiati.D-zeu sa-l ierte…”, este mesajul, postat pe Facebook.

Nicolae Botgros si Lucian Tabac[Sursa foto: Facebook]

Nicolae Botgros, dependent de masca de oxigen

Maestrul Nicolae Botgros a trecut prin momente îngrozitoare, fiind internat la spital cu coronavirus. Acesta s-a vindecat, însă a rămas cu câteva sechele din cauza COVID-19.

”Mi s-a propus intubarea, dar nicidecum nu am dorit. Am spus că mai bine mor pe masă aici sau mă duceţi acasă să mor lângă familie, dar nu accept să fiu intubat. Şi la mine erau nişte dubii în prima fază, să spun aşa, cu privire la coronavirus. Dar ce am văzut şi mai ales simţit acuma… vreau să spun toată durerea sufletului meu, ca să înţeleagă toată lumea că această boală e foarte necruţătoare.

Plămânii mei au fost afectaţi aproape 80%, nu ştiu dacă cineva mai are scăpare de la aşa ceva. Eu m-am născut în sânul lui Dumnezeu şi îi mulţumesc încă o dată că prin puterea oamenilor care s-au rugat am ajuns astăzi acasă”, a declarat Nicolae Botgros, în cadrul unei emisiuni TV.