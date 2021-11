Nicolae Botgros, mărturisiri emoționante la trei luni de la moartea Lidiei Bejenaru: „În fiecare zi merg la cimitir și stau de vorbă cu ea”

In articol:

Nicolae Botgros încă se resimte după moartea Lidiei Bejenaru și nici până acum nu s-a împăcat cu ideea că femeia care i-a fost alături la bine și la greu de circa 50 de ani nu mai este lângă el.

Soția lui l-a iubit peste măsură și nu a plecat de lângă el nici atunci când a trădat-o în dragoste cu Anișoara Dabija, cu care are o fetiță în vârtsă de trei ani.

Au trecut trei luni de când Lidia Bejenaru l-a părăsit, iar moartea ei a fost un fulgerătoare. Nimeni nu a crezut că problemele ei de sănătate sunt, de fapt, atât de grave. Aceasta s-a stins din viață la spital, după ce suferise nu mai puțin de trei intervenții chirugicale, după ce fusese diagnosticată cu cancer de colon. Nicolae Botgros a dezvpluit că ar preferat să mai treacă încă o dată prin experiența COVID-19 decât să o piardă pe Lidia Bejenaru.

„Am fost încercat de Covid, dar mai bine mai treceam încă o dată prin Covid decât să fiu încercat de această mare pierdere. Pierderea aceasta și ruptura din suflet este enorm de grea. Se spune în popor o vorbă: <Nu doresc asta nici dușmanului!>. Cu Lidia ne cunoaștem de la 15 ani. Am învățat la Soroca împreună. Am viețuit împreună 50 de ani, o viață de om. Două luni nu ne-au ajuns până la jubileu (n.r. nunta de aur). Nimeni nu a crezut, nici noi nu am crezut că problemele de sănătate sunt atât de grave. Noi am mers la o consultație, iar apoi la o investigație și, după asta, ni s-a propus să mergem la intervenție.

Citeste si: Fiul lui Nicolae Botgros îi bate obrazul amantei tatălui său! „Nu i-am reproșat, dar probabil am s-o fac”

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Petrică Mâțu Stoian! Aceasta l-a cunoscut pe artist în...- bzi.ro

Este vorba de cancer la colon, care se răspândește foarte repede. Peste câteva zile de la investigații s-a făcut intervenția. După prima operație noi am discutat, am glumit, am plimbat-o prin salon, dar după trei-patru zile a fost nevoie și de-a doua operație, pentru că ceva nu era în regulă", a declarat Nicolae Botgros.

Nicolae Botgros: „ Am fost câteva zile pe la București și nu aveam răbdare să mă întorc acasă să mă duc la cimitir”

Nu poate să stea departe de mormântul ei, iar aproape zilnic, Nicolae Botgros mers cu flori la locul de veci al soției sale, unde petrece mult timp.

Citeste si: Nicolae Botgros, profund îndurerat de moartea lui Petrică Mîțu Stoian: ”Dumnezeu își alege oamenii acolo sus”

"După a doua intervenție a urmat și a treia, iar după această intervenție nu am mai putut vorbi cu ea, pentru că a căzut în comă, a stat în această stare timp de o săptămână. Pe 26 iulie am primit vestea la ora șase și un sfert că Lidia ne-a părăsit. Toată lumea vorbește că durerea o să treacă, dar cu cât timpul trece această durere mai mult apasă, e tot mai greu. În fiecare zi mă duc la cimitir și stau de vorbă cu ea. Îmi este mai ușor când sunt cu colegii mei, dar când mă îndepărtez de Chișinău, îmi vine foarte greu. Am fost câteva zile pe la București și nu aveam răbdare să mă întorc acasă să mă duc la cimitir.

Depărtarea de tot ce este aici și de mormântul ei este foarte dureroasă. Sfatul meu pentru toată lumea este: să vă uitați în ograda voastră și să nu aruncați cu pietre, pentru că piatra se poate întoarce înapoi...Niciodată nu o să știe toată lumea ce am trăit în familia mea. Știu poate doar Cornel și Cristi și nici măcar ei nu știu totul”, a mai spus maestrul.