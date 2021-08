Nicolae Botgros, momente dificile după ce și-a pierdut soția! Maestrul suferă enorm după Lidia Bejenaru, fiind cuprins de regrete: ”Eu am greșit”

Nicolae Botgros si Lidia Bejenaru [Sursa foto: Facebook] 12:11, aug 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Nicolae Botgros nu-și revine după moartea soției lui, Lidia Bejenaru-Botgros, care și-a pierdut viața în urmă cu aproximativ două săătămâni din cauza problemelor de sănătate. Maestrul este curprins de regrete și recunoaște că el a greșit în căsnicia lui.

„ Noi am trăit cu Lidia toate evenimentele cele mai frumoase. Că a fost și sfadă în casă…Ne-am sfădit, că la orice om există treaba asta, că am greșit eu, tot se mai pune. S-au luat toate lucrurile în calcul, am făcut așa ca familia să fie în regulă, să nu fie afectată. Dar, mă rog, Dumnezeu a vrut să ne despartă. Foarte greu. Despărțirea a fost foarte tulburătoare, pentru mine, în viață nu a fost trăsnet mai mare ca acesta”, a mărturisit Nicolae Botgros, la Antena Stars.

Citeste si: Nicolae Botgros a vorbit pentru prima dată după moartea soției lui! Maestrul, în lacrimi după ce a pierdut-o pe Lidia Bejenaru

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Dirijorul s-a mutat în casa fiului său, Corneliu, căci nu a putut să doarmă singur în locuința pe care o împărțea cu soția lui, Lidia Bejenaru.

a adăugat dirijorul.

Nicolae Botgros[Sursa foto: Facebook]

Ce spunea Nicolae Botgros despre problemele de sănătate ale soției lui

Maestrul Nicolae Botgros a vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate ale Lidiei Bejenaru, cele care i-au adus sfârșitul. „ Trei intervenții. Timp de două săptămâni aproape. Dacă vorbim așa, pe data de 8 iulie ne-am dus la control, pe data de 11 a operat-o după care peste patru zile a urmat a doua intervenție, după patru zile a urmat și a treia intervenție și, practic,

după a doua intervenție nu am mai avut cum să vorbesc cu ea fiindcă era în comă. A avut cancer la colon, dar în afara cancerului pe care îl avea ea era foarte avansat, deja avansa în stadiul de metastază, ea avea diabetul ei de vreo 20 și ceva de ani”, a spus maestrul imediat după moartea soției sale, pentru Spynews.