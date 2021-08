Nicolae Botgros, prima apariție după moartea Lidiei Bejenaru. Cum arată maestrul la ceva timp după ce și-a pierdut soția: ”Nu mai este cum era înainte”

In articol:

Nicolae Botgros a trecut prin clipe foarte grele după ce soția lui, artista Lidia Bejenaru-Botgros, și-a pierdut viața, de curând. Cântăreața a decedat din cauza unor probleme de sănătate, cu care se confrunta de ceva timp. După moartea acesteia, foarte multă lume a rămas îndurerată și cu un gol în suflet.

Pe primul loc a fost familia, soțul, băiatul, nepotul, care-i duc lipsa enorm, însă ușor, ușor, aceștia fac tot posibilul să revină la viața de zi cu zi.

Maestrul Botgros și-a onorat evenimentele programate, iar printre ele a fost o petrecere alături de Constantin Enceanu și de alți artiști. Chiar cântărețul oltean a postat două fotografii pe contul lui de Facebook, alături de celebrul dirijor. Ba mai mult decât atât, Constantin Enceanu a ținut să precizeze că: ”Alaturi de Maestrul, Nicolae Botgros si Lautarii de la Chisinau, la o nunta frumoasa din Constanta!”.

Internauții au observat imediat o schimbare în ceea ce-l privește pe maestrul Botrgos: ”Nu mai este maestru Botgros cum era inainte de a muri soția. Dzeu să îl întărească și să-i dea sănătate și liniște sufletească”, a scris cineva. Enceanu a adăugat că: ” Este normal, a trait cu doamna o viata de om!”.

Constantin Enceanu și Nicolae Botgros[Sursa foto: Facebook]

Constantin Enceanu, Nicolae Botgros si alti artisti[Sursa foto: Facebook]

Nicolae Botgros, momente dificile după ce și-a pierdut soția

Nicolae Botgros a suferit cumplit după moartea soției lui, Lidia Bejenaru-Botgros. Maestrul este curprins de regrete și recunoaște că el a greșit în căsnicia lui.

„ Noi am trăit cu Lidia toate evenimentele cele mai frumoase. Că a fost și sfadă în casă…Ne-am sfădit, că la orice om există treaba asta, că am greșit eu, tot se mai pune. S-au luat toate lucrurile în calcul, am făcut așa ca familia să fie în regulă, să nu fie afectată. Dar, mă rog, Dumnezeu a vrut să ne despartă. Foarte greu. Despărțirea a fost foarte tulburătoare, pentru mine, în viață nu a fost trăsnet mai mare ca acesta”, a mărturisit Nicolae Botgros, la un post de televiziune.