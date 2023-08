Nicolae Guță a lăsat-o singură pe Narcisa Balaban! Cântărețul de manele și-a luat fiul de lângă fosta soție, după ce a aflat despre problemele ei financiare: „Degeaba te lasă Dumnezeu cu talent”

In articol:

Nicolae Guță și Narcisa Balaban au trăit o poveste tumultoasă de dragoste, plină de certuri si împăcări televizate. Cei doi s-au iubit timp de câțiva ani și au împreună un fiu, pe Alberto, care va deveni în curând major. După ce, în urmă cu câteva luni, s-a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă fosta soție a lui Nicolae Guță, acum, manelistul i-a mai dat o lovitură Narcisei și l-a luat pe Alberto la el acasă.

Fiul lui Nicolae Guță și al Narcisei crește tot mai mult pe zi ce trece și în curând va împlini 18 ani, așa că artistul a hotărât să îl ia alături de el și să îl lanseze în industria muzicală. De curând, Alberto a plecat din casa Narcisei și s-a mutat la tatăl său, care are planuri mari pentru viitorul adolescentului. După câțiva ani de la despărțirea de mama fiului său, artistul și-a luat copilul sub protecția sa, dorindu-și să se ocupe exclusiv de educația lui. Nicolae Guță vrea să îi construiască fiului său o carieră în muzică și să îi fructifice talentul artistic. Pentru ca aceste lucruri să fie posibile, Narcisa Balaban a rămas acum singură, căci Alberto locuiește de ceva timp la tatăl său, însă decizia a fost luată de ambii părinți pentru binele adolescentului.

„De ceva timp, l-am luat pe Alberto de lângă mama sa, pentru că ,în curând, va deveni major și lucrez cu el. Eu îmi doresc să devină un solist de performanță sau de marcă, dar din punctul meu de vedere, pentru a ajunge un solist bun, trebuie să îți formezi un caracter, trebuie să ai o oarecare disciplină, o disciplină sufletească. Trebuie să ai oarecare doctrină și un oarecare echilibru. Degeaba te lasă Dumnezeu cu talent, dacă tu nu știi să îl respecți. Dacă tu nu îl respecți, cu acel talent faci bani și te poți distruge singur. Așa cum spunea tata: “Îți alimentezi d****i din tine, din capul tău!” Fără bani, nu poți să îi alimentezi. A face bani, uneori, soarta îți oferă prilejul sau situația respectivă, dar tebuie să îl pui pe Dumnezeu înainte. Nu dau lecții despre viață, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, că m-au ajutat toate vorbele tăticului meu!”

, a declarat Nicolae Guță pentru Playtech.ro

Fosta soție a lui Nicolae Guță, Narcisa și fiul pe care îl au împreună, Alberto [Sursa foto: Facebook]

Ce spunea Nicolae Guță despre problemele financiare ale Narcisei

În urmă cu câteva luni, s-a aflat faptul că Narcisa, fosta soție a lui Nicolae Guță, a renunțat la viața de lux cu care se lăuda și se confruntă cu mari probleme financiare, fiind executată silit de mai multe ori. După ce în presă au apărut informațiile despre datoriile fostei sale soții, cântărețul de manele a declarat că problemele financiare ale fostei sale soții nu îl privesc și că el este interesat doar de lucrurile care i se întâmplă fiului pe care îl au împreună.

„ Nu știu ce datorii are ea, mă rog… la urma urmei, este o femeie matură, mă gândesc că este și responsabilă de ceea ce se întâmplă. Dat fiind faptului că nu mai suntem împreună, eu nu am uitat că am o datorie sufletească și părintească față de Alberto”, a declarat Nicolae Guță, pentru un post TV.