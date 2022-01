Nicolae Guță dezminte că provine dintr-o familie săracă! ”Tata a fost șmecher, avea 700.000 de lei pe vremea comuniștilor”

In articol:

Nicolae Guță a dezmințit informațiile potrivit cărora provine dintr-o familie săracă de romi. Născut la Aninoasa, județul Hunedoara, Guță spune acum că tatăl lui a făcut extrem de mulți bani îm vremea comuniștilor.

Nicolae Guță: ”Ceaușescu te punea la zid, cu atâția bani”

Guță spune că averea tatălui său, căruia i-a și dedicat un tatuaj plasat pe frunte, se ridica la peste o jumătate de milion de lei, în condițiile în care o mașină nouă costa între 65.000 și 85.000 de lei.

”Tatăl meu chiar a fost... cu toată modestia... țin să subliniez acest lucru, tatăl meu a fost șmecher în adevăratul sens al cuvântului. Tatăl meu a avut mulți bani. Dacă stau să mă gândesc, undeva la 6-700.000 de lei. La 500.000 de lei, Ceaușescu te punea la zid și trăgea în tine ca în câine. Legea H! Te băga la subminarea economiei. Atâți bani a avut părintele meu.

Citeste si: Sorina Șerban, dezvăluiri fără perdea despre Nicolae Guță! Îi mai poartă sentimente fostului ei iubit?! "Stai cuminte că Guță e al meu!"

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Am avut un super-tată. Când s-a îmbolnăvit el, a fost foarte mult timp... Cât fusese sănătos, el făcuse foarte mulți bani. Mama mea era mare ghicitoare, dar nu știa nimic, vrei să te mint? Le dădea vrăjeală și tromboneală la gagici, grupa mare. Nu le lua nici mulți bani, să nu fie o pierdere semnificativă la buzunare. Eu așa am crescut, cu ajutorul doamnelor și a domnișoarelor care veneau și cotizau la mama. Ea, practic, nu făcea altceva decât să ducă o ședință de consiliere, era un fel de psiholog”, a povestit Nicolae Guță la Taraf TV.

Banii s-au risipit cât tatăl lui Guță a fost bolnav

Se pare însă că averea pe care tatăl lui Guță a strâns-o din bișniță cu săpun adus de peste graniță a fost risipită în perioada în care părintele manelistului

s-a îmbolnăvit și nu a mai putut să producă bani.

” Când am trecut din clasa a opta în a noua, m-am căsătorit cu Mariana. Într-a noua, eu eram deja căsătorit, aveam nevastă acasă și mergeam la școală.

Nicolae Guță, alături de Mariana, prima soție

După ce m-am căsătorit cu Mariana, tatăl meu a fost bolnav foarte mulți ani, în jur de 10 ani și ceva el tot a fost bolnav. În timpul ăsta, el nu a mai câștigat bani și pur și simplu am trăit din ce a agonisit până atunci. Timpurile s-au schimbat, banii s-au devalorizat. Noi am fost 3 frați de mamă și de tată: eu, Ori și Samir. Mai am frați din prima căsătorie a tatălui meu, pe care-i consider tot frații mei: Silvia, Doina, Lucreția și Ilie. Mai era o surioară pe care n-am apucat s-o văd, din păcate a decedat”, a mai povestit Guță.

Citeste si: Nicolae Guță a fost declarat bolnav psihic și nu a mai făcut armata! Cum a păcălit manelistul sistemul: ”Când m-au văzut doctorii, își făceau cruci!”

Ulterior, Nicolae Guță a trebuit să se angajeze la Căile Ferate Române Petroani ”la târnăcop și lopată”, după care a lucrat la Regia Apelor, unde a obținut calificarea de sudor-instalator. În paralel, el și-a început și o carieră muzicală care avea însă să-i aducă mai mulți bani decât a visat vreodată.

Distribuie pe: