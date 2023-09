Nicolae Guță nu a fost primul soț al Narcisei! Cu cine a fost căsătorită înainte să-l cunoască pe celebrul manelist și cum a ajuns la divorț: "Era un bărbat foarte gelos"

In articol:

Narcisa și Nicolae Guță au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea de iubire dintre cei doi nu a fost deloc una roz, ci mai repede vorbim despre o dragoste cu năbădăi.

La mijloc au fost numeroase scandaluri, iar artista a ajuns inclusiv în arest pentru câteva zile, după un conflict cu Beyonce de România.

Toată țara a urmărit povestea de iubire a celor doi, dar și momentul în care s-au despărțit pentru că Nicolae Guță își dorea o relație cu Beyonce de România. Totuși, un detaliu mai puțin cunoscut despre Narcisa a ieșit la iveală în emisiunea "În oglindă", realizată de Mihai Ghiță. Fosta soție a lui Nicolae Guță a vorbit despre trecutul și despre prima căsnicie. Vedeta spune că fostul soț era un bărbat violent și gelos, de la care mărturisește că ar fi avut foarte multe lecții de învățat.

Cei doi s-au întâlnit când Narcisa avea doar 14 ani. Cei doi au întreținut relații intime așa că s-au căsătorit la scurt timp, deși tatăl vitreg al Narcisei nu a fost de acord cu acest lucru.

Cum s-au cunoscut Narcisa Guță și primul soț

Pentru că vedeta era minoră la acel moment, soțul mamei sale i-a depus bărbatului inclusiv plângere la Poliție. Narcisa Guță a recunoscut că subiectul cu fostul soț este închis de mult și nu a vrut să ofere prea multe detalii despre acesta.

Narcisa avea doar 14 ani în momentul în care l-a cunoscut pe primul său soț.

Vedeta recunoaște că el a fost și omul cu care a întreținut relații intime pentru prima oară și spune că deși a greșit atunci, a avut și multe lecții de învățat mai târziu.

Bărbatul avea 20 de ani, în timp ce vedeta doar 14 ani. Diferența de vârstă dintre cei doi l-a făcut pe tatăl adoptiv al vedetei să meargă la poliție, iar iubitul de la vremea respectivă al acesteia a ajuns câte zile în arest, tocmai pentru că ea era minoră.

"Când eram în clasa a VIII-a, aveam 14 ani, l-am cunoscut pe primul meu soț care ce să zic, încet, încet, ne-am cunoscut, m-a invitat pe la el și s-a întâmplat să mă dezvirginez. Aveam aproape 15 ani, nu a fost intenția mea. Eu fiind copil, mergeam cu ghiozdanul să ne întâlnim, să râdem și s-a întâmplat chestia asta și asta este. El avea 20 de ani. Pe moment nu am realizat, apoi după ce am văzut cum stă viața, dar pe undeva eu în viața mea reală m-am ferit de oameni că îmi fac rău și câteodată mi-am făcut singură rău.

Eu trebuia să merg la școală, nu să merg la fete, la băieți, să umblu cu anturaje. Eu nu eram o femeie matură să gândesc ce se poate întâmpla", a povestit Narcisa Guță, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Narcisa Guță și primul soț au făcut nunta foarte repede

Având în vedere că el a fost bărbatul cu care a făcut prima dată dragoste, Narcisa a fost nevoită să se căsătorească cu iubitul de la 14 ani. Vedeta recunoaște acum că omul era foarte gelos și chiar violent, dar este de părere că lecțiile acelea i-au prins foarte bine în viitor.

Nici nu s-a pus atunci problema despărțirii, tocmai pentru că vedeta era obișnuită încă din familie ca bărbatul pe care îl iei prima oară în căsătorie să-și fie alături toată viața, iar despărțirile nu erau o obișnuință.

"M-am măritat rapid, a fost nuntă, a fost cununie. Tatăl meu vitreg nu a fost de acord, au fost mai multe scandaluri, l-a dat la Poliție. El a fost arestat pentru că eu eram minoră. L-am iertat pentru că la noi, când ești cu cineva de domnișoară zici că e normal să ții de acel bărbat.

Așa e gândirea mea după familie, de domnișoară, să trăiești cu bărbatul tău până la sfârșitul vieții. Așa a fost în familia mea, femeile au fost doar cu primul bărbat pe care l-au luat.

Nu neapărat fericită pentru că acel om era un om foarte gelos. Un om posesiv(...) el a avut în viața lui femei mai ușoare și el credea că și eu sunt tot așa și mă gelozea inutil. Îmi punea niște vorbe așa ca să le am în cap. Șase ani de zile școala asta am făcut-o, mi-a spus să fiu cuminte. Acum, dacă dau timpul înapoi, mi-a prins bine.

Chiar dacă a fost posesiv și foarte gelos, unele chestii mi-au prins bine, ca un fel de școala vieții. El era un om la 20 de ani, dar pus pe picioare", a mărturisit Narcisa Guță, la Kanal D2.

Ce spune Narcisa Guță despre violențele primului soț

Narcisa Guță mărturisește că a îndurat multe din partea fostului soț, dar spune că așa a învățat să facă diferența între un bărbat bun și unul rău. Când l-a cunoscut pe Nicolae Guță și a văzut cum este el ca om, atunci l-a apreciat mai mult, atât pe el, cât și viața pe care celebrul manelist i-a oferit-o.

Citește și: Un șofer băut și depistat pozitiv la consumul de substanțe interzise a ucis o femeie. Bărbatul a pierdut controlul volanului și a intrat într-un grup de oameni, în Popești Leordeni

"A fost foarte violent cu mine. Violența asta pe care am îndurat-o, pe parcursul vieții m-a întărit. Tocmai de asta sunt eu așa puternică, datorită violențelor din viața mea. Am învățat niște lecții bine punctate, știu să fac diferența între bine și rău și eu când l-am luat pe Guță de bărbat și mi-a oferit totul pe tavă și nu mă bătea și nu mă jignea, doar mă înșela, eu am pus în balanță bărbații aceștia doi și am zis ok, mai bine un bărbat care îmi oferă tot ce e nevoie la o femeie.

Mai răruț ne întâlnim și atunci ne este drag unul de celălalt. Eu nu accept omul violent și omul posesiv. Probabil că și de atunci, din căsnicia asta, eu nu suport în viața mea un om posesiv. Eu prefer să stau singură", a mai dezvăluit Narcisa Guță.

