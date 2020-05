Nicolae Guta s-a ingrasat enorm! Cum arata acum manelistul

In articol:

Dupa o perioada in care reusise sa slabeasca foarte mult si sa isi mentina greutatea, manelistul se declara acum invins. Guta a inceput sa se ingrase din ce in ce mai mult.

In izolare la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus, Nicolae Guta a mancat, din cate se pare, mai mult decat de obicei. In plus, nu a mai avut nici cantari si nici nu a mai pierdut noptile la nunti si petreceri sau pe drum, intre chefuri. Asa se face ca fanii au ramas uimiti cand au vazut cum a ajuns sa arate acum preferatul lor. In videoclipurile lansate in ultimele saptamani, transformarea este vizibila!

Cum arata acum Nicolae Guta, dupa ce s-a ingrasat enorm. In trecut reusise sa slabeasca aproximativ 40 de kilograme

In trecut, Guta si fiica lui, manelista Nicoleta Guta, au uimit pe toata lumea cu siluetele lor. Amandoi dadusera jos zeci de kilograme si ajunsesera sa arate foarte bine. Daca Nicoleta reuseste sa se mentina, tatal ei se ingrasa din ce in ce mai mult. Cantaretul daduse jos aproximativ 40 de kilograme, iar atunci multi au crezut ca a slabit din cauza unei boli incurabile care i-ar macina organismul.

„Am slăbit 40 de kilograme în aproape doi ani. Șmecheria este să nu mănânci, iar eu nu am mâncat săptămâni întregi, stăteam doar cu fresh-uri. Invidioșii pot comenta orice despre actuala mea greutate, eu tot îi iubesc. Înainte de a slăbi, aveam 117 kilograme, acum am 74 de kilograme, însă mai vreau să dau jos vreo 10 kilograme, în următoarea lună. Ia și te gândește logic, dacă aveam cancer sau SIDA, cum au spus unii, acum eram sub pământ, dar nu am”, declara, la vremea respectiva, Nicolae Guta.