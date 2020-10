Nicolae Guță s-a întors în sânul bisericii

Nicolae Guță s-a împăcat cu Dumnezeu și s-a întors în mijlocul bisericii. După o viață în care a gustat din toate plăcerile, a făcut ulți bani și a schimbat femeile mai des decât mașinile, Nicolae Guță se pregătește de botez.

In articol:

Nicolae Guță, către credincioși: ”Când vorbim de Dumnezeu, nu există funcții”

Echipat sport, Guță a fost prezent, zilele trecute, la o biserică din Petroșani, acolo unde a cântat muzică religioasă alături de pocăiți. El a urcat pe scenă cu ocazia botezului surorii sale, Doina, și a ținut un discurs incredibil, în care a promis că va veni frecvent la biserică și că în scurtă vreme se va și boteza.

Guță, cu tatuaje. în fața pocăiților

”Atunci când vorbim de Dumnezeu, nu există bariere, nu există limite și nu există funcții. Sunt nepregătit cu melodii despre Domnul! Dar, dacă fratele nostru o să facă o strofă, eu încă o strofă... Cântăm amândoi, pentru că, cel puțin pentru mine, cât și pentru voi, pentru familia mea, e mare bucurie că sora noastră astăzi s-a botezat și avem parte de o ceremonie la care multă lume și-ar dori”, a spus Nicolae Guță, într-o filmare prezentată de WOWbiz.ro.

La finalul recitalului, manelistul a vorbit despre întoarcerea lui la credință și a părăsit scena în uralele crdincioșilor.

Guță: ”O să fiu prezent aici cât îmi va permite timpul”

”Este foarte greu, din cuvinte și din voce să exprimi ceea ce crezi despre Dumnezeu. E o mare bucurie pentru noi, mai ales că sora noastră s-a botezat și mai ales, celelalte surori sau frați care au luat calea Domnului cu adevărat. Și vă rog, atât eu cât și frații mei, ca Dumnezeu s-o călăuzească pe sora noastră, pe Doina, să poată să-și ducă credința înainte cu bucurie și, așa cum a spus fratele nostru, cu corectitudine. Încerc să mai adaug două cuvinte: fratele Vali, așa cum vedeți, așa cum Dumnezeu a făcut Arca și a lăsat la liberă credință pe oricine să urce pe acea Arcă, la fel și fratele nostru, Vali, a făcut un gest către Dumnezeu și exact cum a spus, fără intervenția nimănui, fără banii nimănui, a băgat mâna în buzunar și din bănișorii lui, pe care putea să-i folosească în orice alt scop, a băgat bănuții ăștia aici, cu gând și cu scop către Dumnezeu. Așa că cine vine aici, să înțeleagă, aț dori să vină în număr cât mai mare. Eu, cât îmi va permite timpul, o să fiu prezent... Cine vine în această biserică, nu vine la bani, vine la Dumnezeu. Până la urma urmei, fiecare dintre noi avem un număr de zile care mai târziu sau mai devreme se termină. Și atunci, există un anumit timp în care te poți împăca cu Dumnezeu sau în care nu te mai poți împăca cu Dumnezeu.

Guță a promis că se va boteza și el

Eu am zis și repet. Nu zic niciodată nu! (Aleluia, se aude din sală), doar că, la fel ca fiecare, am lucruri de rezolvat, dar asta nu înseamnă că trebuie s-o amân la nesfârșit”, a mai spus Nicolae Guță.