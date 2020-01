Tatuajul lui Nicolae Guţă a fost un subiect intens dezbătut în ultima perioadă. Prima oară, manelistul a apărut cu numele „Niculae” tatuat pe frunte. Apoi, el s-a afişat cu întregul mesaj, „Iubirea vieţii mele, iubitul meu tată, Niculae”. (vezi cine l-a umilit în public pe Dani Mocanu)

Este un gest făcut în memoria tatălui său, Niculae, care a murit în 1983, la 61 de ani, când Guţă nu împlinise 16 ani. Tatal lui Guţă a fost toata viaţa muncitor în Valea Jiului. Mama lui Guţă, Maria, era ghicitoare în palmă si in carti, potrivit vecinilor lui Guta.

Tatuajul lui Nicolae Guţă. Se reculege mereu la cimitir

Bolnava, femeia s-a stins din viata in 1991, la 63 de ani, neapucand sa-l vada realizat si celebru pe actualul cantaret. În ultimii ani, manelistul a avut grija sa le faca parintilor sai un impunator monument de marmura la locul de veci.

Mormantul este mereu foarte ingrijit si plin cu flori. In incinta exista si o bancuta pe care familia Guta se odihneste atunci cand vine sa aprinda o lumanare in amintirea celor disparuti. În fiecare an, de Paşte, familia lui Guţă se strânge la cimitir pentru pomenirea morţilor.