Iar recent, Nicolae Robu a fost trolat, finuț chiar, de câțiva lăutari cu experiență, chiar celebri prin toată lumea, aceștia având de transmis un mesaj primarului Timișoarei.

Citeste si: VIDEO | Nicolae Robu revine cu explicații. De ce a interzis manelele și grătarele

Citeste si: Nicolae Robu, după ce 3 oameni au murit în urma acţiunii de dezinsecţie: nu Primăria a dispus acea deratizare

Mai exact, Taraf de Caliu, reprezentanții ultimei generații de lautari autentici din Clejani, a decis să se implice în lupta lui Nicolae Robu cu manelele, o luptă care a început acum două săptămâni după ce, în zona istorică a orașului a fost un festival care i-a revoltat pe locuitori și la care nu au lispit dedicațiile pentru edil.

Iar mesajul lăutarilor din Taraf de Caliu a fost unul cât se poate de ironic, chiar dacă, la prima vedere, pare un mesaj în care îi urează lui Nicolae Robu, primarul Timișoarei, ”doar de bine”. ”Să trăiască domnul Robu, primarul de la Timișoara! Muzica lăutărească se acceptă? Că Dumnezeu acceptă orice pentru că muzica lăutărească a mers și va fi muzică autentică pentru dom` primar. Și nu o să dispară niciodată muzica asta”, a fost dedicația făcută de liderul Taraf de Caliu pentru primarul Timișoarei, Nicolae Robu.

Iar apoi, așa cum știu ei mai bine, s-au pus pe cântat, o melodie săltăreață, condimentată de câte un ”I-auzi” care să evoce și mai mult spiritul lăutăresc pe care vrea să îl interzică edilul, melodia fiind încheiată cu alte dedicații date lui Nicolae Robu, ”primarul d ela Timișoara”: ”Să vă dea Dumnezeu sănătate”, spuneau, hâtri, lautarii din Taraf de Caliu.

Cine sunt Taraf de Caliu?

Dacă întrebi pe o stradă din Paris de Taraf de Haidouks, toată lumea știe de ei. Japonezii s-au arătat și ei fascinați de sound-ul unic, venit din străfundurile Clejanilor, iar Johnny Depp i-a dus la el acasă, spunând că muzica lor e cea mai bună din lume. Caliu și ai lui au cântat de i-au făcut să plângă până și pe socrii de atunci ai lui Depp, părinții Vanessei Paradis! Taraf de Caliu se pot mândri că au fost acasă la Johnny Depp – urmare a colaborarii lor la filmul “Omul care plânge”, air acolo au fost tratați ca niște vedete, iar actorul le-a dăruit un joben și un sacou.

Nicolae Robu, război cu maneliștii

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, vine cu precizări după nota internă prin care manelele, dedicațiile și grătarele au fost interzise pe domeniul public al orașului. Edilul a spus. într-un interviu pentru Digi FM, că oamenii pot asculta manele în spațiile private, sau în săli puse la dispoziție de primărie. „Nu am interzis manelele în Timișoara, așa ceva neputând nimeni face în democrație. Atâta tot că am dispus interdicții de interpretare / difuzare a lor PE DOMENIUL PUBLIC ÎN SPAȚII DESCHISE, cum ar fi: Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Unirii, Piața Sf. Gheorghe, Piața Traian, Parcul Rozelor, Parcul Justiției, Parcul Central, Parcul Alpinet, Parcul Botanic, Parcul Copiilor. Nu am interzis micii, cârnații etc -cine ar face și cine ar putea face, presupunând că cineva ar vrea, așa ceva?!-, ci doar prepararea lor cu foc cu cărbune / lemne, PE DOMENIUL PUBLIC ÎN SPAȚII DESCHISE”, a explicat Nicolae Robu pe pagina de de socializare. De curând, Nicolae Robu a fost și reclamat la CNDC pentru decizia de a interzice manelele în Timișoara, în spații publice.