Nicolas a făcut dezvăluirea care i-a lăsat pe toți mască: ”Nu puteam să-i spun lui Adrian că femeia lui se uită la mine” Ce a făcut Bianca cât timp era într-un cuplu? | EXCLUSIV

In articol:

Nicolas, eliminat din Casa iubirii, vorbește despre foștii lui colegi de competiție, despre scandalurile avute cu Sorin, dar și despre faptul că Bianca l-ar fi plăcut. Nicolas a povestit în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, și despre buchetul primit de Kinga, despre care mulți au crezut că el l-ar fi trimis.

Nicolas, motivul despărțirii dintre Adrian și Bianca?

Nicolas susține că a fost o strategie a Kingăi, iar florile ar fi fost trimise de un băiat, a cărui poză el a și văzut-o.

Se pare că unul dintre merele discordiei în relație Adrian-Bianca a fost chiar Nicolas. Acesta susține că Bianca l-a plăcut și că relația ei a fost, de fapt, falsă. Pe lângă ei, Nicolas precizează că au mai existat cupluri care s-au format doar de dragul competiției. Dintre Bianca și Adrian, Nicolas consideră că cel care și-ar fi dorit cu adevărat o poveste de iubire a fost Adrian.

"Cred că Bianca m-a plăcut, dar nu am fost eu motivul despărțirii dintre Adrian și ea. Părerea mea este că motivul despărțirii lor au fost niște lucruri acumulate în ea, strânse. E bine știut faptul că în Casa Iubirii se fac niște cupluri forțate, se plac forțat. Sunt apropieri fake. Bianca și Adrian au fost reali la început, dar după aceea când s-au cunoscut, Adrian a rămas îndrăgostit, iar Bianca și-a pierdut interesul.", a declarat Nicolas.

Citeste si: Culiță Sterp oferă recompensă pentru cei care îi pot da indicii despre hoți! Cât este dispus să scoată din buzunare- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Nicolas: "Am văzut priviri din partea Biancăi către mine"

De cum a intrat în emisiune, Nicolas s-a îndreptat către Kinga. Ea a fost cea cu care a început o cunoaștere și au ieșit la date-uri.

Cei doi nu au format un cuplu, despărțirea fiind cu scântei. Cea care i-a atras atenția a fost Bianca, însă era iubita prietenului său, Adrian.

"Am văzut priviri din partea Biancăi către mine. Pur și simplu, limbajul trupului. Se vedea clar, dar nu puteam să-i spun lui Adrian că femeia lui se uită la mine. Era prietenul meu. Nu mă uitam la ea, dar am simțit. Nu am încercat nimic cu ea, pentru că eu eram cu Kinga.", a mărturisit Nicolas, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!