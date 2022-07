Nicolas, cuvinte grele la adresa Kingăi! “A făcut o scenă să fiu scos agresor“ A fost sau nu un pariu pentru el? | EXCLUSIV

In articol:

Nicolas, concurentul eliminat în gala de duminică din Casa iubirii, continuă atacul la Kinga, fata de care a fost pe perioadă apropiat. Nicolas și Kinga au format un cuplu pentru o scurtă perioadă, însă relația lor s-a încheiat cu multe cuvinte grele spuse de amândoi.

Nicolas lămurește situația cu pariul

Invitat în emisiunea ”Culisele iubirii” prezentată de Bianca Comănici, Nicolas a continuat să vorbească despre Kinga, susținând că aceasta este falsă, însă regretă faptul că a jignit-o.

Nicolas și Kinga au avut o cunoaștere intensă, însă finalul a fost cu mari scântei. Înainte să fie eliminat, Nicolas a fost acuzat că apropierea de Kinga a fost doar un pariu, nimic real. Acesta a venit în platoul WOWbiz și a explicat cum a stat situația de fapt.

"Fetele tot vorbeau despre un pariu. Și cu o zi înainte de gală și în gală, deci deja nu mai puteam, îmi ajunsese până peste cap. Așa că am zis ce am zis ca să le dau peste nas. Nu am făcut niciun pariu. Cum aș putea să fac eu un pariu, în detrimentul încrederii pe care o am eu în mine? Care era miza. Sunt sigur pe mine că pot să cuceresc o fată. E o prostie, niciodată nu aș face așa ceva. Am spus-o din orgoliu.", a declarat Nicolas.

Nicolas despre Kinga: "E o parșivitate enormă"

Deși ceilalți concurenți nu l-au văzut cu ochi buni, Nicolas afirmă că a existat o simpatie față de Kinga, însă problema nu a fost la el, ci la ea. Acesta a spus cum este ea cu adevărat și ce l-a făcut să se îndepărteze.

"Kinga nu are nicio fobie de apă. Pur și simplu a făcut o scenă ca mai departe eu să fiu scos agresor. Ea face chestii dinastea. E o parșivitate la mijloc enormă. Ea e pentru show. E clar și a spus-o și ea că nu e acolo să facă un cuplu. De asta a și vrut să nu formăm un cuplu. Eu am plăcut-o cu adevărat la început, dar după am văzut ce fel de persoană e.", a mărturisit Nicolas, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

