Nicolas, prima reacție după ce părinții Kingăi au spus că îl dau în judecată: "Ea face lucruri pentru show" | EXCLUSIV

Nicolas, fostul concurent din Casa iubirii, a povestit ce s-a mai întâmplat în viața lui după plecarea din competiție. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Nicolas a vorbit despre cuplurile din Casa iubirii, menționând că cei mai reali și sinceri sunt Larisa și Ionuț, despre Bianca pe care și-ar fi dorit să o cunoască

Nicolas reacționează după ce s-a spus că va fi dat în judecată de părinții Kingăi

mai bine și cu care și-ar fi dorit mai mult decât o relație de prietenie, dar și despre faptul că în acest moment nu este într-o relație. Tânărul a menționat că în continuare crede despre Kinga că este falsă, și a spus că nu știe de ce părinții acesteia au vrut să-l dea în judecată.

Nicolas și Kinga au avut o cunoaștere intensă și un final pe măsură. Contrele dintre ei nu s-au sfârșit, nici după ce Nicolas a părăsit emisiunea, ajungându-se ca părinții Kingăi să îl dea în judecată pe fostul concurent. Acesta se apără și spune adevărul despre Kinga.

"Nu știu de ce ar fi vrut să mă dea în judecată părinții Kingăi. Probabil a auzit vreo conversație în casă sau vorbit cu ai ei la telefon și o fi auzit ideea asta, dar nu am primit nicio citație acasă, nu sunt reclamat sau chemat în instanță. Ce am vorbit cu ea și despre ea a fost doar în emisiune. Am avut un moment amuzant, probabil la acela se referă. Am vrut să le demonstrez oamenilor că ea face lucruri pentru show. O fi înțeles că am denigrat-o.", a declarat Nicolas,

Nicolas suspină după Bianca

Nicolas a spus în repetate rânduri că cea pe care și-ar fi dorit să o cunoască mai mult este Bianca. Și acum se gândește la ea și regretă că nu a încercat mai mult cu ea.

"Mi-ar fi plăcut să o cunosc. Dacă aș fi rămas în emisiune și eliminarea mea nu ar fi fost bruscă, Bianca ar fi fost interesantă.(...) Dacă aș mai fi rămas în casă, cu siguranță ar fi fost ceva între mine și Bianca. E matură, știe ce vrea, poate fi și romantică, le are pe toate.", a mărturisit Nicolas, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

