Nicole Cherry a dezvăluit lucruri nebănuite de la înmormântarea Corneliei Catanga! De ce a ales artista să nu meargă: „Mama mea a fost acolo și mi-a zis”

In articol:

Nicole Cherry și familia acesteia au fost apropiați de celebra Cornelia Catanga, în perioada în care acesta trăia. Totuși, chiar dacă moartea cântăreței de muzică lăutărească a reprezentat un moment extrem de dificil pentru Nicole, aceasta nu a putut să fie prezentă la înmormântarea artistei.

La acea vreme, unele persoane au criticat-o pe Nicole Cherry pentru că nu a fost printre cei care au condus-o pe Cornelia pe ultimul drum.

Acum însă, tânăra solistă a lămurit lucrurile.

Solista a mărturisit de ce nu a luat parte la nefericitul eveniment. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Nicole Cherry și-a botezat fetița în ziua în care a spus marele "DA". Primele imagini de la dublul eveniment

Citeste si: “Eu am leșinat.” Oana Lis, mușcată de o haită de 20 de câini- kfetele.ro

Nicole Cherry, mărturisi emoționante despre înmormântarea Corneliei Catanga

Cornelia Catanga s-a stins din viață la începutul anului 2021, la vârsta de 63 de ani, în urma infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Pentru că era în timpul pandemiei, înmormântarea artistei a fost desfășurată cu anumite restricții, impuse de contextul care era la acel moment în țara noastră.

Totuși, la eveniment au luat parte părinții lui Nicole Cherry, care erau apropiați de artista de muzică lăutărească.

Tânăra cântăreață nu a mai ajuns însă la înmormântare, pentru că starea de sănătate nu i-a permis. Mai mult decât atât, la acea perioadă, Nicole aflase de puțin timp că este însărcinată, așa că anumite aspecte au îngrijorat-o.

Citește și: Nicole Cherry a apărut pe internet cu capul spart! Ce i s-a întâmplat artistei?! Imaginile cu care și-a băgat în sperieți fanii: „Mă gândesc și mă doare mai rău”

„Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Eu atunci chiar nu am ajuns la înmormântare, pentru că abia aflasem că sunt însărcinată. Mie mi-a fost atât de rău... Oricum, trebuia să fie înmormântată în ziua următoare, mama mea a fost acolo și mi-a zis: Mami, nu mai are sens să vii acum, să te grăbești, pentru că ei deja vor să o înmormânteze astăzi. Știu că îți doreai și că nu voiai să faci discuții și să se creadă altceva, că nici asta nu am spus. Uite, e pentru prima dată când vorbesc atât de multe lucruri. Eu i-am zis că mi-e atât de rău, că nu mai pot. Nu puteam să fac o nefăcută, mai ales că eu așteptam să îmi iasă testul ok și să știu că e copilul meu bine înainte să anunț. Ea mi-a zis: Stai liniștită, eu cu tatăl tău suntem aici, ne-am făcut datoria de familie. Am simțit să o zic, pentru că toată lumea pe mine m-a văzut atunci oaia neagră. Eu respectul îl am. Iar dacă nu am comentat atunci când ei au zis ceva, e pentru că nu am vrut să existe... să nu dau curs unor lucruri care oricum nu ne ajutau.”, a povestit cântăreața, în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

Nicole Cherry [Sursa foto: Captură foto]