Nicole Cherry a izbucnit în lacrimi! Artista, confesiuni sfâșietoare: „Nu a apucat să mă vadă în postura de mamă”

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate tinere voci din industria muzicală autohtonă. Piesele ai ajuns rapid în topuri și se bucură de toată susținerea și aprecierea fanilor. Pe plan profesional se poate lăuda că lucrurile merg cât se poate de bine, la fel și pe plan personal, căci în urmă cu doar câteva luni a devenit

mama unei fetițe perfect sănătoase. Totuși, viața ei nu a fost lipsită și de momente extrem de grele. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut.

Nicole Cherry a povestit printre lacrimi cel mai mare regret al ei

Artista avea o legătură foarte specială cu bunica ei, însă femeia a murit chiar înainte să apuce să o vadă pe Nicole Cherry în postura de mamă. Totodată, vedeta are și un mare regret în ceea ce o privește pe aceasta și anume că nu i-a spus „te iubesc” mai des. Vizibil emoționată, tânăra nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns.

„Bunica înseamnă casa, locul. Se ducea și-mi făcea toate poftele. Îmi pare rău că nu a apucat să mă vadă în postura de mamă. Dar mă bucur că a apucat să mă vadă reușind în viață. Dacă ar fi acum aici, i-aș spune că am o fetiță cu ochii verzi.

Își dorea să fiu iubită și fericită. S-a bucurat că am un băiat așa ca Florin, se ruga mereu pentru el. Eu mă rog în fiecare seară la ea, să mă ajute. În general sunt o fire foarte rezervată, nu prea spun „te iubesc”, dar regret că nu i-am spus asta mai des”, a povestit Nicole Cherry în emisiunea Teo Show.

Nicole Cherry își mai dorește copii

După ce s-a aflat că este însărcinată cu primul copil, vedeta s-a confruntat cu mulți cârcotași care spuneau că este multe prea tânără pentru acest pas. A demonstrat, însă, că este o mămică model și, de asemenea, nu vrea să se rezume doar la un copil. Artista spune că și-ar mai dori un băiețel!

„Cred că îmi mai doresc un copil, adică mi se pare că ar trebui să mai am un băiat. Dacă nu o să am băiat, o să mai fac unul și dacă nici atunci nu o să am băiat, o să am trei fete și aia e, poveste încheiată”, a mai spus artista pentru sursa menționată mai sus.