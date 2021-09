Nicole Cherry a picat la preselecțiile unui show de talente! De ce nu a trecut artista mai departe

Nicole Cherry [Sursa foto: Instagram] 16:44, sep 22, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

Cariera muzicală a lui Nicole Cherry este un succes total, însă a întâlnit și obstacole de-a lungul timpului. Unul dintre ele a fost momentul în care nu a trecut de preselecțiile unui concurs de talente.

Este prima dată când Nicole povestește despre această experiență și cum a reușit să treacă peste.

"Chiar dacă am fost dezamăgită pe moment, cum era și normal, această întâmplare m-a motivat și mai mult. Am știut că aceasta este cariera pe care vreau să o urmez și am fost norocoasă să am în viața mea persoane care m-au susținut necondiționat și au crezut în mine", a spus vedeta.

Nicole Cherry, dezvăluiri despre parcursul carierei sale muzicale

Cu toții cunosc hit-ul lui Nicole Cherry, "Memories", care are în prezent peste 1 milion de vizualizări. La început, multă lumea a crezut că artista nu este româncă, iar aceasta a explicat că acest lucru a fost și un avantaj, dar și un dezvantaj.

"A fost un avantaj… dezavantaj, ca să îi spunem așa. Când oamenii au auzit prima dată piesa, cum ai spus și tu, nu știau sau nu s-ar fi gândit că sunt româncă și am primit numai mesaje încurajatoare și de laudă. Când au aflat că, de fapt, sunt din România, toate acele încurajări au devenit critici.

Mereu mi s-a părut ciudat cum opiniile pot să difere în funcție de naționalitatea unui om. Consider că talentul și calitatea muzicii nu sunt predeterminate de țara din care provine artistul și nici nu ar trebui să conteze", a declarat viitoarea mămică.

De asemenea, Nicole a vorbit și despre perioada de debut în industria muzicală, despre cum s-au comportat profesorii și colegii ei când au aflat că este celebră.

"A fost puțină agitație în jurul meu la început, au existat oameni care au încercat să se apropie de mine din interes, dar cred că am moștenit de la tata această abilitate de a-mi da seama de la prima conversație cu o persoană dacă ar fi bine pentru mine sau nu să am în viața mea persoana respectivă. Tocmai de aceea, i-am păstrat lângă mine doar pe oamenii despre care am simțit că își au locul în viața mea", a povestit cântăreața.

Tot în cadrul interviului acordat celor de la Viva.ro, a menționat cui îi datorează succesul de astăzi și ce i s-a spus la început de drum în lumea muzicii.

"Toată copilăria mea am făcut televiziunea copiilor cu regretatul Titus Munteanu. Acest om extraordinar m-a impulsionat încă de atunci, îmi aduc aminte că îmi spunea: „Nicole, tu ești un artist!. Din punct de vedere muzical, țin să îi mulțumesc profesorului meu de canto, Mihai Sirlican, fondatorul grupului Andante", a mai spus Nicole Cherry.