Nicole Cherry a spus tot! Vedeta a dezvăluit cum se menține în formă după ce a născut: „Putem să facem mai multe împreună”

Nicole Cherry a devenit cu ceva timp în urmă mamă pentru prima dată. Chiar dacă cea mică o solicită mult pe vedetă, aceasta reușește totuși să aibă grijă și de ea.

Nicole se împarte zilnic între viața personală, micuța ei fetiță și carieră. Chiar dacă în mod normal aceste lucruri îi ocupă tot timpul, artista are grijă să nu se neglijeze.

Nicole Cherry a mărturisit cum își păstrează silueta de când este mămică. [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry, mărturisiri după ce a devenit mămică

Cântăreața adoră să fie mamă și pare din ce în ce mai fericită că a născut. Ea și partenerul ei de viață și-au dorit cu adevărat să fie părinți, iar de ceva timp visul lor s-a împlinit.

Anastasia o face extrem de fericită pe tânăra artistă, așa că Nicole vrea să petreacă cât de mult poate cu ea. Totuși, artista a reușit atât să piardă kilogramele în plus pe care le-a acumulat în timpul sarcinii, cât și să aibă un trup de vis.

Cântăreața a mărturisit însă că nu urmează o dietă sau un regim alimentar strict, ci încearcă să mizeze pe echilibru, fiindcă este conștientă de importanța acestuia în orice aspect al vieții.

„Muncesc mult, mă ține în formă și Anastasia pentru că a început să meargă destul de mult, îi place să exploreze și ne solicită. Cam atât. În mod normal, doarme pe la 9 jumătate, 10. Doarme mai mult la ultimul somn pe care îl are. Așteptăm acum tranziția, să renunțăm, ușor, ușor, la cele două somnuri și să ne bucurăm de un singur somn bun, să putem să facem mai multe împreună. Momentan, îmi place să fiu cu ea acasă. Ea, dacă își dorește să se odihnească, prefer să fie în mediul ei, să se simtă bine. În rest, încerc să am un stil de viață alimentar cât se poate de sănătos. Echilibru, în general, cred că acesta a fost secretul meu. Oricum, consider că o femeie, după ce devine mamă, capătă, cel puțin, un zâmbet, o strălucire mai aparte”, a declarat Nicole Cherry, în exclusivitate pentru Ego.ro.