Nicole Cherry, dezvăluiri despre un al doilea copil, dar și ce educație îi oferă fetiței sale: „Nu aș forța-o niciodată să fie artist”

Nicole Cherry este una dintre cele mai cunoscute și talentate artiste din România. Vedeta se poate numi o femeie împlinită atât pe pan profesional, cât și pe plan personal.

Tânăra a construit o familie minunată, alături de soțul ei, Florin, și împreună au o fetită, pe nume Anastasia, în vârstă de un an. Artista se bucură de o carieră de succes și a cucerit inimile românilor încă de la prima sa piesă lansată.

În anul 2021, pe data de 27 Noiembrie, Nicole Cherry a dat naștere primului său copil, o fetiță frumoasă, pe nume Anastasia, iar de atunci totul se învârte în jurul fetiței. Momentan, artista și soțul ei nu s-au gândit la un al doilea copil, însă nu exclud această posibilitate într-un viitor apropiat.

Ce educație îi oferă Nicole Cherry Anastasiei?

Trăim în era tehnologiei și foarte mulți dintre noi avem acces la o sursă de internet, la un telefon și computer. Cu toate că mulți părinți încearcă pe cât posibil să le scoată copiilor telefoanele și laptopurile din rutina zilnică, Nicole Cherry nu intenționează să îi interzică asta fiicei sale.

Aceasta este de părere că nu o va afecta cu nimic pe micuța sa, însă se vor impune limite în legătură cu acest subiect.

„ Atât timp cât totul este cu măsură și nu se face exces, nu cred că dăunează. Îmi doresc ca Anastasia să aibă acces la informație și să știe tot ce se întâmplă în jurul ei, dar să fie cu măsură.”, a mărturisit Nicole Cherry, pentru Revista VIVA!.

Nicole Cherry a declarat că nu o va crește pe fiica sa după experiențele trăite de ea, ci o va lăsa să experimenteze singură și să învețe din propriile trăiri. Desigur, îi va fi aproape la orice pas și o va iubi necondiționat.

„ Cred că asta cel mai bine, o voi învăța în timp cum să gestioneze situația, și depinde foarte tare și de lecțiile pe care ea le va primi. Eu o să încerc să o ajut atunci când pot, dar și să o las să se descurce singură în anumite situații, pentru că, până la urmă, experința proprie este cea mai bună. Voi încerca să-i împărtășesc din lucrurile prin care eu am trecut, să tragă singură concluzii și să învețe ceva din ce am trăit eu, dar unele lucruri, așa cum am spus, trebuie trăite și simțite pe propria ta piele.”, a mai adăugat artista.

Anastasia, pe urmele carierei mamei sale

Nicole Cherry nu dorește să o forțeze pe Anastasia în niciun fel. Artista este de părere că fiecare are un drum al său, iar fiica ei va descoperi care este înclinația sa în timp.

„ Momentan e mult prea micuță ca să spun dacă are sau nu talent. Cât despre a mă urma, îmi doresc să facă ceea ce-i place ei, de ce este atrasă, nu aș forța-o niciodată să fie artist, dacă nu își dorește asta.”, a mai spus Nicole Cherry.

Nicole Cherry, despre un al doilea copil

Artista nu s-a gândit până acum la un al doilea copil, întrucât ea și partenerul său de viață se concentrează exclusiv pe creșterea și educația celei mici, Anastasia. Desigur, cei doi nu exclud în totalitate ideea de încă un copil, mai mult decât atât, artista a mărturisit că lucrurile vin de la sine, iar dacă Dumnezeu le vor mai trimite un copil, se vor bucura.

„ Momentan, ne dorim să-i oferim toată atenția Anastasiei. Nu ne-am gândit încă la un frățior sau o surioară, dar în viitor de ce nu?! Cred că lucrurile vor veni de la sine, oricum.”, a mărturisit Nicole Cherry.

