Nicole Cherry, dezvăluiri inedite despre viața de mămică tânără! Cum a reușit artista să se acomodeze cu fiica sa: „Eu mă simt un copil”

In articol:

Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară la vârsta de 23 de ani. Și-a dorit mereu să devină mamă de tânără și iată că dorința i s-a îndeplinit. Se consideră o femeie împlinită acum din toate punctele de vedere, care are o familie foarte frumoasă și o carieră într-o continuă dezvoltare.

Nicole Cherry a adus pe lume o fetiță minunată în luna noiembrie anul trecut, pe care o cheamă Anastasia. Trăiește o perioadă foarte frumoasă din viața ei și nu ezită să împărtășească cu admiratorii ei din experiența ca mămică tânără.

Citeste si: Nicole Cherry își sărbătorește mama. Fotografia de familie prin care artista a impresionat: „Te iubim!”

Cum reușește Nicole Cherry să se descurce cu micuța Anastasia

Nicole Cherry a avut parte de schimbări majore în viața ei odată ce a venit pe lume fiica sa. Pe lângă faptul că toată atenția trebuie să o îndrepte spre cea mică, i-au revenit multe alte responsabilități pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit zi de zi.

Citeste si: Cum a slăbit Cătălin Crișan 30 de kilograme. Care este planul alimentar pentru aceasta dietă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

În cadrul unui interviu, Nicole Cherry a vorbit despre cum arată viața ei în prezent și cum a gestionat lucrurile în momentul în care a primit numeroase critici din partea internauților din cauza faptului că ar fi devenit mămică mult prea repede, de la o vârstă fragedă.

Citeste si: Nicole Cherry nu s-a uitat deloc la bani! Cât au costat rochiile pe care le-a purtat artista la cununie și la botez

„ Da, viaţa noastră s-a schimbat complet, dar este un sentiment unic şi pe care eu mi l-am dorit să-l simt de tânără. Mă bucur din inimă că l-am găsit pe Florin şi am reuşit să întemeiem familia la care visam. Şi nu ne oprim aici. Nu mă deranjează, pentru că eu mă simt un copil, chiar dacă am un copil. (zâmbeşte) Mi-am şi dorit ca lucrurile să se întâmple aşa, să fiu mamă tânără, să pot s-o înţeleg pe Anastasia şi, atunci când va creşte, să i se spună: „Ce frumoasă e mama ta. Unde e mama ta?. Consider că asta mă va ajuta în timp cu Anastasia, cu creşterea ei „, a spus Nicole Cherry, conform OK! Magazine.

Chiar dacă experiența în postura de mamă este cu totul nouă pentru Nicole Cherry, a declarat că s-a acomodat foarte ușor cu noile schimbări, mai ales că a avut membrii familiei aproape care au ajutat-o ori de câte ori a avut nevoie.

„ Acomodarea a fost uşoară. Bine, prima zi a fost mai uşoară, pentru că i-am avut şi pe bunici alături. După aceea, a fost puţin mai greu, într-adevăr. Când pleacă toată lumea şi te vezi singur, atunci e atunci! (zâmbeşte) Dar Anastasia a fost şi este în continuare un copil bun, bineînţeles cu perioadele în care e mai agitată, mai plângăcioasă, dar am reuşit să trecem cu bine şi peste colici, şi peste toate”, a mai spus îndragita artistă, potrivit sursei citate anterior.