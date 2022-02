Nicole Cherry, imaginea înduioșătoare cu fiica ei! Anastasia a apărut alături de mama sa în ceas de seară: „Bună seara”

In articol:

Nicole Cherry este o femeie împlinită și poate spune că acum are tot ce și-ar putea dori de la viață. Artista a devenit mamă pentru prima dată în 2021, iar de atunci viața i s-a schimbat în mod radical în bine.

Acum pe primul loc este fiica ei, Anastasia, căreia îi oferă toată dragostea de care are nevoie. De curând, cântăreața s-a filmat alături de fiica ei pe Instagram, iar fanii s-au topit de-a dreptul.

Viața de părinte nu este întotdeauna ușoară, însă acest lucru nu înseamnă că Nicole Cherry nu mai are timp pentru ea și pentru partenerul ei de viață. De curând au petrecut câteva zile minunate în vacanță, în Spania, de unde și-a încântat fanii cu fotografii care mai de care mai frumoase.

Nicole Cherry, imagine emoționantă alături de Anastasia

În ceas de seară, Nicole Cherry le-a arătat fanilor ei de pe rețelele de socializare cum se distrează micuța ei fiica alături de pisică și cu niște baloane.

Nicole Cherry a devenit mamă pentru prima dată anul trecut

Putem observa că cea mică este tare jucăușă, iar Nicole este o mămică tare mândră. În brațele mamei sale, cele două, mamă și fiică, le-au spus „Bună seara” admiratorilor de pe Instagram.

Nicole Cherry are o vârstă fragede, însă, cu toate acestea, și-a dorit foarte mult să fie o mămică tânără.

Zis și făcut! Artista a adus pe lume primul copil acum câteva luni și se pare că a avut parte de o recuperare foarte ușoară după naștere. La scurt timp după ce a adus-o pe lume pe micuța Anastasia prin cezariană, Nicole Cherry le-a povestit fanilor ei cum a decurs nașterea.

„Am născut prin cezariană. Mă simt foarte bine! Imediat după operație m-am simțit foarte bine. Am lucrat mult cu mine, să am o gândire pozitivă. Cred că am fost și un caz special. Am avut o recuperarea foarte ușoară. Cezariana în sine, pentru mine, a fost ușoară.

Durerile au fost suportabile. M-am bucurat, am ascultat muzică, am vorbit cu domnul doctor, cu asistentele. Am avut o experiență plăcută”, a fost prima reacție a artistei după ce a adus pe lume o fetiță.