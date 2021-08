Nicole Cherry, în al doilea trimestru de sarcină! Ce i-a transmis medicul: „Nu îmi este teamă...”

In articol:

Nicole Cherry urmează să devină mămică în luna decembrie a acestui an! Celebra cântăreață a intrat oficial în cel de-al doilea trimestru de sarcină. Pentru un post de televiziune, artista a vorbit despre cum decurge sarcina și ce i-a spus medicul la ultima consultație. Viitoarea mămică este foarte fericită pentru că are o sarcină ușoară, care a scutit-o de grețurile și stările de rău cu care se confruntă majoritatea femeilor gravide.

„Nu îmi este teamă să dansez. Mă simt foarte bine, medicul nu mi-a interzis absolut nimic. Mi-a zis să-mi trăiesc viața așa cum o făceam și înainte, bineînțeles cu mai multă grijă. Mă odihnesc când trebuie, dacă simt nevoia să stau jos, stau, mă hidratez și totul e corespunzător.

Sunt o norocoasă, sunt una dintre mămicile care se bucură de o sarcină normală, fără niciun fel de problemă”, a spus Nicole Cherry, pentru un post de televiziune.

Nicole Cherry, gravidă în al doilea trimestru [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry, despre fetița ei: „E un copil extrem de dorit”

Nicole Cherry este extrem de entuziasmată să devină mămică la vârsta de 22 de ani. Ea a mărturisit că fetița ei este un copil pe care atât ea, cât și iubitul ei și l-au dorit foarte mult.

„O sa avem fata, sagetatoare ca mine. O sa-mi manance zilele. E un copil extrem de dorit, e un copil programat, daca iti vine sa crezi, pentru ca eu am zis ca o sa am un copil sagetator sau leu, asa am vrut eu. Mie mi-au placut mereu sagetatorii, adica de mine. Mi se pare ca e o zodie extrem de norocoasa. Am zis ca ori vreau sa fie ca mine, ori sa fie ca tata. Inca nu am ales numele, ii spun in toate felurile momentan si sunt in perioada aia in care ii spun si galusca, Natalia, Maria… tot sa vad cum imi place s-o strig.

Inca vreau sa vad, sa ma obisnuiesc. Am zis ca mai stam un pic, sa nu ma grabesc. Iubitul meu e extrem de fericit. Noi am pregatit. Mi-a zis intr-o zi: auzi, n-ai vrea sa avem un copil? Si i-am zis: ba da. Pai zic, hai”, a mărturisit Nicole Cherry, în podcastul lui Damian Drăghici.