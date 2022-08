Nicole Cherry, ipostază stânjenitoare pe scenă. ”Cireșica”, cu sânii la vedere în fața fanilor: ”Tricoul fiind mult prea scurt”

In articol:

Pe Nicole Cherry o știe toată România încă de pe vremea când avea o vârstă fragedă. Timpul s-a scurs, ea a crescut, notorietatea ei la fel și astfel nu puține au fost evenimentele la care a participat ori scenele pe care a urcat.

Și, ca-n orice meserie, chiar și ei se pare că i s-au mai întâmplat momente stânjenitoare, pe care le vrea acum a fi uitate.

Nicole Cherry, ipostază stânjenitoare pe scenă [Sursa foto: Facebook]

Nicole Cherry și-a arătat sânii în public

Deși nu a vorbit până acum public despre aceste lucruri, recent, în emisiunea online moderată de Selly, cântăreața a rememorat un moment ce nu a pus-o deloc într-o lumină bună.

Inițial, dorind să vadă dacă lumea crede sau nu ce spune, Nicole Cherry a menționat că, din neatenție, și-a lăsat un sân la vedere.

Ea spune că brățara de la mână i s-ar fi agățat de vestimentație, ceea ce a dus la incidentul care a lăsat-o parțial goală.

„La un concert, mi s-a dezvelit un sân pe scenă. Nu știu cum să explic. S-a întâmplat pur și simplu. Cântam ”Vara mea”, dansam, acolo am parte și de coregrafie și era vară. M-am agățat de o brățară, aveam o brățară de la o fetiță și... nu port sutien. Nu-mi dau seama dacă a văzut cineva. Știu eu că s-a văzut”, a spus Nicole Cherry în emisiunea online a lui Selly.

Ulterior, după ce Selly și invitații ei nu s-au arătat încrezători în spusele sale, Nicole Cherry a dat cărțile pe față și a povestit cum au stat, de fapt, lucrurile.

Artista spune că întâmplare este una adevărată, chiar și-a lăsat un sân la vedere, schimbate fiind doar unele mici detalii ale povestiri. Cum ar fi faptul că incidentul nu s-a petrecut pe scenă, ci lângă scenă și că altul a fost motivul goliciunii sale.

”Este adevărat, dar am schimbat puțin datele problemei. Eram lângă scenă, nu pe scenă. Nu aveam brățară, mi se prinsese părul în ochelari și când am vrut să scot ochelarii, am dat părul într-o parte și tricoul fiind mult prea scurt, ridicând brațele prea sus, nu mi-am dat seama și atunci s-a văzut”, a mai spus soția lui Florin Popa.