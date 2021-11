Nicole Cherry, mărturii cu câteva ore înainte de a deveni mamă! Ce spunea despre Anastasia? “Ai fost și ești un copil dorit”

In articol:

Nicole Cherry este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Anul acesta a rămas însărcinată, de curând dând naștere unei fetițe superbe, pe nume Anastasia.

Nicole Cherry, mesaj pentru fiica ei, cu câteva ore înainte să nască

Împreună cu iubitul ei, Florin Popa, sunt foarte fericiți că au devenit părinți și abia așteaptă să vadă cum va arăta viața lor de acum încolo.

Oficial, Nicole Cherry a devenit mămică! Însă, cu câteva ore înainte de a da naștere Anastasiei, vedeta a acordat un interviu în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță, unde i-a transmis un mesaj fiicei ei și a povestit despre familia ei. La începutul emisiunii, Nicole a făcutun exercițiu de imaginație și și-a descris fiica, așa cum o vede în viitor.

“O să fie un om bun, fix ca mine. Să respecte oamenii de lângă ea și în rest, să facă ceea ce își dorește pentru că, dacă nu își alege o meserie cu plăcere, nu o să fie fericită niciodată. Îmi doresc să fie sănătoasă și fericită.” , a declarat artista.

Cu emoție în glas, “Cireșica” a ținut să îi transmită un mesaj Anastasiei, ca peste ani, când vor urmări interviul, să se bucure împreună de cuvintele frumoase din partea cântăreței pentru fiica sa.

“Draga mea Anastasia, ai fost și ești un copil dorit de mami și de tati. Suntem tare mândri de tine, oriunde ai fi acum. Te iubim!”, a fost mesajul transmis de Nicole Cherry pentru fetița ei, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Nicole Cherry, dezvăluiri din copilărie: “Am fost de la o extremă la cealaltă”

Pe lângă discuțiile din postura de viitoare mămică, artista a povestit și despre trecutul familiie sale. În primă fază, vorbește despre mama ei, moment în care a izbucnit în lacrimi când și-a amintit toate greutățile care au încercat-o pe femeia care i-a dat viață.

“Mi-aș fi dorit ca mama mea să fie mai mult pentru ea. Cumva îmi pare rău câteodată, că am impresia aș fi putut face mai mult pentru ea, dar mereu i-am spus că o apreciez enorm de mult și că știu că și-a dedicat toată viața pentru noi.(…) Cred că, totuși, am reușit să o fac fericită și să îi înapoiez tot timpul pe care ea mi l-a dat și cumva nu a fost în zadar. Tot ce mi-a oferit ea, am reușit să îi ofer după. “, a mărturisit cântăreața, cu lacrimi în ochi.

La fel de emoționată a fost și când a vorbit despre familie. Vedeta susține că știe ce înseamnă să ai, dar și cum e să nu ai. Însă, această situație a contrinuit la maturizarea ei, fiind recunoscătoare pentru ceea ce are astăzi.

“Am fost de la o extremă la cealaltă. Aveam momente când tata ne spunea că nu avea bani să ne luăm nici măcar o pâine sau astăzi mergem la mall și cheltuim toți banii pe care îi avem. Chestia asta ne-a maturizat pe mine și pe sora mea. Ei niciodată nu s-au ferit de noi, ne spuneau realitatea și vorbeau cu noi ca și când suntem destul de mari încât să înțelegem și să trecem împreună peste situații.”, a mai spus Nicole Cherry.