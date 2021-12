Nicole Cherry, prima fotografie cu chipul fetiței! Anastasia a cucerit inimile fanilor: „Minunea mea”

In articol:

Nicole Cherry este în culmea fericirii de când a devenit mămică! Celebra cântăreață a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la finalul lunii noiembrie. În scurt timp, vedeta va sărbători prima lună de viață a fetiței sale. În urmă cu puțin timp, Nicole Cherry a distribuit o fotografie cu fetița ei.

Este prima fotografie cu chipul micuței, în timp ce vedeta o strânge în brațe.

„Ea este minunea mea, Anastasia❤️”, este mesajul postat de Nicole Cherry la descrierea fotografiei. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar fanii artistei sunt foarte emoționați de fotografia postată. Într-o oră de la momentul publicării, fotografiei cântăreței a strâns peste 60.000 de like-uri.

„Superba! Sa va trăiască!!”, „Două frumoase! Una mică și una mare...”, „Felicitări, să crească mare și sănătoasă! 💛 Cât de frumoase sunteți!”, „Vaiiii de mine, sa va trăiască papusica!!”, „Este superbă! Scumpete de fată! Nicole ai zis că o să fie specială și chiar este”, sunt doar câteva dintre sutele de reacții ale fanilor.

Prima fotografie cu Nicole Cherry și fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Cum se simte Nicole Cherry în rolul de mămică: „Ne încărcăm cu multă răbdare”

Nicole Cherry începe să simtă de plin cum este viața de mămică. La câteva zile după ce și-a adus fetița acasă, celebra cântăreață a mărturisit că au început să apară și nopțile albe. Vedeta se bucură că îl are alături pe tatăl copilului și logodnicul ei, Florin, care este foarte implicat.

„Nu pot să zic că am avut o noapte grea, dar au început și la noi, azi a fost bine, ieri nu prea. Ne încărcăm cu multă răbdare. Și-au făcut apariția colicii. A fost agitată toată noaptea, ea m-a serbat de la 12 noaptea. Tot primeam mesaje. Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu m-am bucurat de fetiță, nașterea a fost frumoasă, nu am avut niciun fel de problemă.

Nu am mai simțit nimic, am privit-o și a trecut tot.

Mă ajută Florin foarte mult, mă așteptam să fie grijuliu cu noi, știam cum e cu pisica, mereu am comparat cu chestia asta. O divinizează, vrea să mă ajute. Seamănă cu el. E 100% fata lui tata, dar eu mă bucur. Știu cât își dorea Florin să avem o fetiță, e o perioadă extrem de frumoasă.

Ne bucurăm că ne trezim, chiar și cu colicii, pentru că avem motiv să ne trezim”, a povestit Nicole Cherry la o emisiune televizată.

