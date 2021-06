Nicole Cherry, primele imagini cu burtica de gravidă. Mesajul emoționant transmis de viitoarea mămică: ”Nu am cuvinte”

In articol:

Nicole Cherry a confirmat zvonurile! Tânăra artistă urmează să devină pentru prima dată mămică, fiind foarte emoționantă și bucuroasă de tot ce se întâmplă în ultimele luni, în viața ei. Cunoscuta cântăreață și-a luat urmăritorii din mediul online prin surprindere, după ce, marți, a dat vestea cea mare și a spus că ea și iubitul ei, Florin, urmează să aibă primul copil!

" Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati", este mesajul emoționant transmis de Nicole Cherry.

Nicole Cherry, primele imagini cu burtica de gravidă

Celebra cântăreața a publicat, pe contul ei de Instagram, și primele imagini cu burtica de gravidă, pe care a încercat s-o țină ascunsă până ieri, când a dat vestea cea mare. Nicole a primit și foarte multe mesaje de susținere și felicitări din partea apropiaților, așa că a ținut să le mulțumească public pentru toate cuvintele frumoase:

”Mii de mesaje! Va multumesc din inima, nu am cuvinte”, a scris artista, miercuri dimineață, pe Instagram. Nicole este foarte emoționată și abia așteaptă să-și strânge la piept bebelușul, pe care l-a ținut ascuns câteva luni, până când s-a hotărât să împartă vestea și cu fanii ei.

