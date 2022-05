Nicole Cherry, revenire spectaculoasă după naștere. Cum a reușit artista să slăbească rapid: „Am ales variantele sănătoase”

In articol:

Nicole Cherry traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Artista, deși are doar puțin peste 20 de ani, s-a căsătorit cu alesul inimii sale și a devenit și mamă pentru prima dată.

Astfel, subliniază vedeta, viața i s-a aranjat exact așa cum a visat mereu, lângă bărbatul alături de care s-a transformat total, după cum spune chiar ea.

„ Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele”, sunt vorbele artistei despre tatăl fetiței sale.

Nicole Cherry, siluetă de vis datorită unui stil de viață sănătos

Însă, pe lângă fericirea care i se citește pe chip, de observat și apreciat este și felul fabulos în care arată tânăra vedetă.

La doar câteva luni de când a adus-o pe lume pe Anastasia, Nicole Cherry etalează un trup de invidiat. Lucru ce s-a putut observa chiar în ziua în care și-a botezat fiica și a spus și cel mai sincer „DA”.

Rochiile albe și mulate pe care le-a îmbrăcat i-au scos perfect corpul în evidență, talia subțire și tonusul bun. Toate astea, spune vedeta, se datorează stilului de viață pe care-l duce și dietei echilibrate pe care o are de ceva timp.

Ori de câte ori simte că a pus câte un kilogram, Nicole Cherry, la sfatul antrenorului, pentru că nu ezită să facă și mișcare ori de câte ori programul îi permite, alege imediat să aibă o alimentație sănătoasă.

Astfel, mămica spune că nu urmează o dietă strictă, ci doar are grijă să nu consume alimente bogate în carbohidrați.

Concret, Nicole Cherry a renunțat la carnea grasă și la alimentele ce conțin făină albă și zahăr, fiind înlocuite acum cu produse integrale și pește.

„ Nu mai mănânc produse din faină albă și zahăr, ci totul este integral. Însă, nu am scos pâinea din alimentație, pentru că, la sfaturile antrenoarei, la vârsta mea, nu este cazul. Am ales variantele sănătoase, pâine integrală, orez sălbatic, paste integrale! Carne slabă și pește, pentru că toate au proteine, grăsimi, carbohidrați, dar sunt astfel calculate, pentru a-mi modela frumos trupul” , spunea Nicole Cherry, conform Viva.