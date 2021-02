Nicole Cherry, ținta fanilor! Ce i-au reproșat aceștia artistei: ”Ți-ai pierdut decența”

In articol:

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă faptul că reușește să impresioneze un public destul de mare cu piesele ei, frumoasa artistă este apreciată de mii de fani în mediul online. De cele mai multe ori, Nicole Cherry își ține la curent susținătorii cu tot ceea ce face.

Recent, frumoasa artistă a ajuns ținta criticilor pe rețelele sociale. Mai exact, după ce Nicole Cherry și-a pus atuurile fizice în valoare, internauții au reacționat extrem de răutăcios, spunând că ar fi mult prea sexy. Totodată, ei susțin că artista și-a pierdut ”decența”.

„Ai intrat și tu în "grupul" celor mai mari pițipoance din România! Trist./Și din nou cu gura deschisă! Chiar nu ai o poză normală?/Foarte dragă îmi erai la început... Ți-ai pierdut decenț a, bunul simț, seriozitatea”, sunt doar unele dintre comentariile răutăcioșilor.

Cum a reacționat Nicole Cherry

Ulterior, Nicole Cherry le-a transmis un mesaj direct pe pagina

sa de Instagram. Vedeta susține că nu-și dorește să pozeze în sfântă și că este normal să evolueze din fetița din „Memories” la domnișoara din prezent.

„Doamne Dumnezeule, nu mai pot. Știam că poza asta, ultima pe care am postat-o, o să aibă foarte multe reacții din toate părțile, bune și rele, dar sunt unii așa de răuți. De slăbit, am slăbit, nu mai sunt grasă. Nu au avut ce să zică. Urâtă nu pot să zici că sunt, sunt drăguță. Acum că de ce srau cu gura deschisă în toate pozele. Uite, îmi place să prind muște. Am eu o pasiune”, le-a transmis Nicole Cherry pe InstaStory internauților.

