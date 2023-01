Nicole Cherry, totul despre relația cu Florin Popa. Cum reacționează tatăl copilului ei când poartă ținute provocatoare: „El nu se regăsește neapărat”

In articol:

Nicole Cherry este una dintre cele mai iubite artiste din România, iar pentru a avea succes vedeta trebuie să participe tot timpul la diferite evenimente. Aceasta a vorbit despre cum reacționează soțul ei, Florin Popa, atunci când o vede îmbrăcată mai sexy, dar și despre relația cu tatăl ei.

Ce crede Florin Popa despre aparițiile mai atrăgătoare ale lui Nicole Cherry?

Nicole Cherry și Florin Popa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste ce durează deja de cinci ani, iar iubirea dintre ei pare că nu s-a consumat absolut deloc. În anul 2021, cei doi au devenit părinții unei fetițe pe nume Anastasia, iar de atunci micuța le face fiecare zi mai frumoasă.

Chiar dacă acum este mama, vedeta nu a uitat de prima sa iubire, muzica. Pentru a-și menține succesul, cântăreața participă la foarte multe evenimente și are multe concerte la care uneori trebuie să abordeze un stil vestimentar mai sexy. Aceasta a mărturisit că soțul ei nu are nimic împotrivă cu asta, ba chiar o susține și înțelege.

,,Nu, nu am fi rezistat, pentru că meseria pe care o am în unele momente trebuie să fiu îmbrăcată mai sexy, trebuie să am apariții spectaculoase, ajung târziu sau poate trebuie să fiu în anumite locuri, în care poate el nu se regăsește neapărat, dar lucrurile astea cred că ne-au adus în punctul acesta să mergem către 5 ani de relație. Faptul că ne-am înțeles atât eu l-am înțeles pe el, cât și el pe mine ne-a unit mai mult și de asta avem și un copil împreună”, a dezvăluit artista, potrivit Playtech.

Nicole Cherry, despre relația cu tatăl său

Nicole Cherry a debutat în industria muzicală în urmă cu 10 ani, la o vârstă destul de fragedă. Cel care i-a fost încă de atunci și până în prezent manager este chiar tatăl ei, cu care artista are o relație specială. Vedeta a dezvăluit că între ea și tatăl ei nu au fost niciodată neînțelegeri în ceea ce privește banii și că cel care i-a dat viață o respect pe ea și nevoile ei.

,,Mă respectă în primul rând extrem de mult și îmi respectă nevoile și absolut tot ce îmi doresc să fac. Niciodată nu s-a pus problema de așa ceva”, a mai spus aceasta.