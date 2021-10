Nicoleta Dragne, atac la adresa Mădălinei Pamfile, în culisele "Bravo, ai stil! Celebrities". Totul a pornit de la povestea pe care vedeta a creat-o pentru defilare: "A fost un text făcut de cineva"

In articol:

S-au încins din nou spiretele la "Bravo, ai stil! Celebrities", de data aceasta înainte ca vedetele să-și etaleze ținutele în fața juraților. Nicoleta Dragne și Mădălina Pamfile au avut o discuție în contradictoriu în culise pe tema textelor create pentru defilare, după ce blondina a declarat ediția anterioară că partenera ei

de competiție nu își compune singură povestea din spatele ținutei.

"Mi s-a părut că a fost un text făcut de cineva și învățat pe de rost"

Nicoleta Dragne nu s-a abținut să își spună părerea despre cum crede ea că își face Mădălina Pamfile textele din spatele ținutelor pe care le prezintă juraților, așa că a decis să deschidă din nou subiectul în culise, unde a accentuat și mai tare acest subiect.

Vedeta a subliniat încă o dată faptul că povestea expusă de colega ei i s-a părut învățată "ca pe poezie", fiind de părere că o altă persoană stă în spatele rândurilor pe care Mădălina Pamfile le rostește: "Știe punctul meu de vedere. Mi s-a părut că a fost un text făcut de cineva, învățat pe de rost. L-a uitat când a vrut să-l spună. A avut aceleași reacții când a repetat în gală monologul. E strict părerea mea, ea știe ce a făcut. Părea o poezie și că ai uitat un vers. Ai făcut același gest, ca și când încerci să îți amintești poezia.", a spus Nicoleta Dragne, în culise.

"Eu am făcut atunci, pe moment"

Deranjată de insistența Nicoletei Dragne pe acest subiect, Mădălina Pamfile nu a întârziat să îi dea replica colegei ei de platou, spunând că nimic din ceea ce spune nu este adevărat. Mai mult, vedeta chiar a povestit cum au stat lucrurile și cum a ajuns să aibă acea pauză în povestire, din care blondina a înțeles cu totul altceva: "Povestea a fost făcută în timpul emisiunii. Nu a fost învățată sau spusă de cineva. Îmi venise o idee și, în timp ce am defilat, s-a dus.

A mai rămas jumătate din ea. Am zis ce-a mai rămas din ea. Nu a fost ceva premeditat. Nu este ce spune Nicoleta. Eu le-am întrebat pe fete. Am stat puțin să mă gândesc, dar era prea previzibil să zic că merg la o înmormântare. Am făcut atunci pe moment.", a contrazis-o Mădălina Pamfile pe Nicoleta Dragne, în timp ce se pregăteau pentru defilare.