Nicoleta Dragne este însărcinată pentru a doua oară! Sexy mămica face dezvăluiri în premieră: "Mereu am făcut ce am simțit" | EXCLUSIV

au discutat cu ea despre cum decurge sarcina, cum se simte și ce nume a ales pentru bebeluș.

Vedeta ne-a dezvăluit că cea de-a doua sarcină este diferită de prima, iar de această dată se simte mai obosită, însă nimic nu se compară cu bucuria pe care o simte o viitoare mamă aduci când aduce pe lume un copil.

Nicoleta Dragne a făcut anunțul pe rețelele sociale, iar jurnaliștii WOWbiz.ro nu au stat prea mult pe gânduri și au contactat-o imediat, pentru a afla mai multe detalii de la sexy viitoarea mămică.

Cum se simte Nicoleta Dragne la cea de-a doua sarcină

Nicoleta Dragne este o mămică fericită. Tânăra blondină va aduce pe lume cel de-al doilea copil, iar acasă mai are deja un băiețel superb, copil despre care vorbește cu extrem de multă mândrie.

"Sunt sarcini diferite, dar în primele luni am avut cam aceleași simptome: cu rău, vomă în fiecare azi. Acum nu îmi mai este rău, dar îmi este somn tot timpul.

La prima sarcină nu am avut treaba asta și nici nu pot să stau în picioare dacă stau în picioare 15 – 20 de minute, doar să stau nu să merg că dacă merg e mai bine, dacă stau mă ia amețeala, îmi crește tensiunea și trebuie să mă așez", a povestit frumoasa Nicoleta Dragne, pentru WOWbiz.ro.

Nicoleta Dragne însărcinată [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Ce spune Nicoleta Dragne despre sexul viitorului bebeluș

Frumoasa vedetă ne-a dezvăluit că nu știe încă sexul bebelușului, iar cel mai mult, pentru ea, contează să fie sănătos. Totuși, sexy mămica spune că și-ar dori să fie fetiță, însă nu este un aspect atât de important, ci mai tare ar vrea să semnele cu micuțul Vladi, fiul vedetei.

"Încă nu am aflat, nu mi s-a dat un răspuns sigur. Momentan mă apropii de a doua morfologie, iar la prima niciodată nu îți spun sigur.(...) Eu îmi doresc să fie sănătos, nu contează ce o să fie!

Acum, ideal ar fi fost să fie fată ca să fie pereche, dar nu este obligatoriu, e binevenit și băiat. Pe mine mă interesează să fie sănătos și dacă mi-ar da Dumnezeu să semene cu primul nici nu m-ar mai interesa ce e", a dezvăluit Nicoleta Dragne.

Sexy mămica este mândră de fiul ei, Valdimir fiind un băiețel superb din toate punctele de vedere. Diva spune că dacă cineva i-ar fi cerut să îl descrie pe micuț când era însărcinată, nu ar fi știut cum să îl descrie așa frumos.

"Este un copil superb din toate punctele de vedere: comportament, caracter, absolut tot. Cred că și dacă m-ai fi întrebat înainte cum îmi doresc să fie copilul meu, nu m-ași fi priceput să îl descriu atât de mișto pe cât este el în realitate. Dacă și al doilea este la fel, mai fac unul", a dezvăluit frumoasa blondină, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Nicoleta Dragne, în timpul filmărilor pentru Bravo, ai stil! Celebrities [Sursa foto: Instagram]

Sarcina, una dintre cele mai fericite surprize pentru Nicoleta Dragnea

Frumoasa vedetă a dezvăluit că nu a fost o sarcină planificată. Își dorea cel de-al doilea copil, dar nu se grăbea să-l facă chiar acum, iar diferența de vârstă de aproape 3 ani care va fi între copiii ei este și între divă și sora ei.

"S-a întâmplat! Așa cum s-a întâmplat și la primul s-a întâmplat și la al doilea, nu a fost nimic planificat. Bine cumva știam că atâta timp cât nu te protejezi, te aștepți oricând să se întâmple, dar nu am zis că trebuie acum!

Diferența de vârstă este super ok și între mine și sora mea sunt trei ani diferență și mie mi se pare că este perfect. Au interese comune, nu sunt atât de îndepărtați", a mărturisit Nicoleta Dragne, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Nicoleta Dragne [Sursa foto: Instagram]

Nicoleta Dragne a ales numele copilului

Diva a ales deja numele bebelușului și ne-a dezvăluit și nouă un mic indiciu. Dacă va fi băiat, numele micuțului va începe cu R.

" Acum, în sarcina asta uit foarte multe lucruri, dar le uit rău! Am înțeles că se întâmplă în sarcini. Mă gândisem la numele pentru fată, dar l-am uitat și chiar și azi de dimineața încercam să mă gândesc ce nume alesesem. La băiat știu. Dacă o să fie băiat, numele cu R o să înceapă. Nu este un nume românesc", a mărturisit ea.

Nicoleta Dragne a dezvăluit că nu va sta să organizeze baby reveal atunci când va afla ce este bebelușul, ci va fi așa încântată în cât va suna pe toată lumea. Sinceră, așa cum ne-a obișnuit, diva a făcut întotdeauna ce a simțit, iar tendințele și lucrurile la modă nu au fost de mare interes pentru ea.

"Și eu sunt foarte curioasă, nu stau să aștept până nasc ca să aflu sexul copilului.(...) Nu, eu nu am avut niciodată din astea, nu trăiesc după ce e la modă, am făcut mereu ce am simțit și ce m-a bucurat pe mine.

Nu, păi eu când am aflat că sunt însărcinată am anunțat pe toată lumea, crezi că stăteam să aștept să fac surprize? Păi eu nu știam ce să mai zic și cui să-i mai zic.

M-am bucurat foarte tare și am vrut să împărtășesc cu toată lumea și dacă aș afla sexul copilului nu aș mai sta să fac petreceri să fac dezvăluirea, îi sun direct", ne-a povestit Nicoleta Dragne.

