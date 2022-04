Nicoleta Dragne, imagine neașteptă cu burtica de gravidă! Urmează să devină mamă pentru a doua oară?

In articol:

Nicoleta Dragne este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu comunitatea ei online. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities nu se sfiește să le povestească fanilor ei tot ceea ce face atât pe plan profesional, dar și personal, însă, ultimele imagini cu ea pe Instagram i-a lăsat fără cuvinte pe internauți.

Vedeta de televiziune s-a afișat cu burtica de gravidă la InstaStory, iar fanii eu intrat la bănuieli!

Nicoleta Dragne, însărcinată pentru a doua oară?!

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities a pus internetul pe jar cu ultimele imagini postate pe contul ei personal de Instagram. Nicoleta Dragne s-a afișat cu ceea ce pare a fi o burtică de gravidăță, iar fanii se întreabă acum dacă nu cumva urmează să devină mămică pentru a doua oară.

Ei bine, aceasta nu a vorbit și despre imaginile recente, astfel că internauții încă sunt în dubii și nu știu dacă doar face o glumă cu el sau dacă este adevărat.

Nicoleta Dragne: „ Eu îmi cresc copilul singură acum. Sunt o femeie puternică”

Nicoleta Dragne a vorbit espre relația pe care o are cu bărbatul care i-a dăruit un fiu, pe Alin.

În ciuda despărțirii, ea are numai cuvinte de laudă la adresa lui și spune că nu a fost un moment în care să o lase baltă atunci când a venit vorba de copil.

„ Eu îmi cresc copilul singură acum. Sunt o femeie puternică. Mă ajută mama ocazional, în rest nu. Stau eu sau Alin când vine în București. Noi nu mai suntem împreună. El se implică în creșterea copilului, s-a implicat de când am născut. Este un tată implicat, din toate punctele de vedere. Mă ajuta cu tot. Relația s-a rupt între noi, noi nu ne-am mai înțeles. Eu n-am simțit că ne-am despărțit din cauza copilului, pentru că eu nu m-am schimbat după ce an născut. Noi ne-am cunoscut și eu am rămas însărcinată foarte repede, nu am avut câțiva ani în spate, să ne cunoaștem. Practic a venit totul repede așa. Nu regret nimic. Facem tot ce trebuie pentru copil”, a mai spus Nicoleta Dragne, în emisiunea prezentată de Oana Radu.