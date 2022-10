Nicoleta Dragne, în culmea fericirii! Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a aflat sexul celui de-al doilea copil: „Medicii spun că e sigur, eu încă nu m-am convins”

In articol:

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” este în al nouălea cer! Nicoleta Dragne este deja mămica unui băiețel frumos și sănătos, iar în curând va aduce pe lume cel de-al doilea copil, fiind extrem de mândră.

Mai sunt doar 3 luni până când bebelușul se va naște, iar blondina a făcut o serie de declarații despre sarcină, dar și despre sexul bebelușului pe care l-a aflat recent.

Nicoleta Dragne a aflat dacă va avea băiețel sau fetiță

Nicoleta Dragne a vorbit despre cea de-a doua sarcină și spune că la început a acuzat stări de rău, însă în prezent se simte foarte bine și totul decurge așa cum trebuie.

”Sunt bine, mai sunt și zile bune și zile rele. E ok în mare. Am avut și amețeli, acum sunt mai bine de vreo două săptămâni. Am avut și perioada mai puțin plăcute, dar sunt normale, nu mi-a zis nimeni că ar fi ceva ieșit din comun”, a spus Nicoleta Dragne, pentru Spynews.ro.

Cât despre sexul celui de-al doilea copil, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” spune că medicii i-au spus dacă va avea o fetiță sau un băiețel, însă vedeta nu este 100% convinsă de verdictul specialiștilor, așa că deocamdată

nu a oferit prea multe detalii despre acest subiect, deoarece nu este sigură.

”Sunt deja în 6 luni, aștept o morfologie peste o săptămână, știu în mare sexul bebelușului, dar am zis să mă mai uit încă o dată. Medicii spun că sunt siguri, eu încă nu m-am convins, că au mai fost cazuri când s-a spus ceva și te-ai trezit cu altceva”, a mai spus Nicoleta Dragne.

Cum se comportă fiul cel mare al Nicoletei Dragne de când mămica lui este însărcinată

Deși se află la o vârstă fragedă și, cel mai probabil, nu înțelege foarte bine ce se întâmplă, fiul cel mare al Nicoletei este tare fericit că va fi frate mai mare, mai ales că îi mângâie burtica mamei sale zilnic.

Nicoleta Dragne își crește copilul singură, după ce s-a despărțit definitiv de tatăl celui mic! Ce spune despre Mădălina Pamfile, fosta soție a celui care i-a fost iubit

”Băiețelul e fericit, mângăie burtica toată ziua. Noi avem oricum o nepoțică de două luni și e foarte îndrăgostit de ea, tot timpul se duce și o mângăie, o pupă, cred că așa o să fie și cu fratele lui sau soră, ce va fi. O să nasc pe sfârșit de ianuarie, cam așa. Dacă se poate voi naște natural, dacă nu, mergem pe mâna medicului. Pentru mine a fost mult mai ușoară recuperarea față de cum a fost la cezariană”, a mai povestit Nicoleta Dragne.

Fiul cel mare al Nicoletei Dragne [Sursa foto: Instagram]