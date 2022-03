Nicoleta Dragne își crește copilul singură, după ce s-a despărțit definitiv de tatăl celui mic! Ce spune despre Mădălina Pamfile, fosta soție a celui care i-a fost iubit

In articol:

Nicoleta Dragne a răspuns la cele mai picante întrebări, în cadrul emisiunii online ”Detectorul de minciuni”, moderată de Oana Radu. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a fost foarte sinceră, așa cum ne-a obișnuit și în cadrul celebrului show de la Kanal D.

Aceasta a vorbit despre viața ei personală, dar și despre cea amoroasă. Nicoleta susține că își crește copilul singură, ajutorul fiind mama ei din când în când. În rest, vedeta are grijă de băiețelul ei de una singură, după ce s-a despărțit definitiv de iubitul ei.

Citeste si: Prima reacție a concurentelor de la „Bravo, ai stil! Celebrities” după ce au aflat că Ruxi este câștigătoarea! Ce au făcut după ce s-a încheiat competiția

Reamintim că fostul iubit al Nicoletei Dragne este chiar fostul soț al Mădălinei Pamfile. Cele două s-au cunoscut pentru prima dată în cadrul show-ului de stil de la Kanal D. ”Eu nu am o problemă cu Mădălina, nu am avut nici în trecut. Ei au fost împreună acum mulți ani, eu l-am cunoscut pe el la trei ani și ceva distanță după ce au divorțat. N-ar fi avut de ce să fie ceva”, a spus Nicoleta Dragne, la ”Detectorul de minciuni”.

Citeste si: Lovitură grea pentru Putin! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp. Liderul de la Kremlin este încolțit..- bzi.ro

Nicoleta Dragne [Sursa foto: Captură YouTube]

Nicoleta Dragne, despre despărțirea de tatăl copilului

Vedeta a vorbit și despre despărțirea de tatăl băiețelului ei, mărturisind că relația s-a rupt între ei și că nu s-au mai înțeles.

Astfel, au decis să pună stop și fiecare să-și vadă de viața lui.

Citeste si: EXCLUSIV! Ioana Filimon este din nou singură? Fosta concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities” recunoaște: „Nu mai contează!”

” Eu îmi cresc copilul singură acum. Sunt o femeie puternică. Mă ajută mama ocazional, în rest nu. Stau eu sau Alin când vine în București. Noi nu mai suntem împreună. El se implică în creșterea copilului, s-a implicat de când am născut. Este un tatp implicat, din toate punctele de vedere. Mă ajuta cu tot. Relația s-a rupt între noi, noi nu ne-am mai înțeles. Eu n-am simțit că ne-am despărțit din cauza copilului, pentru că eu nu m-am schimbat după ce an născut. Noi ne-am cunoscut și eu am rămas însărcinată foarte repede, nu am avut câțiva ani în spate, să ne cunoaștem. Practic a venit totul repede așa. Nu regret nimic. Facem tot ce trebuie pentru copil”, a mai spus Nicoleta Dragne, în emisiunea prezentată de Oana Radu.