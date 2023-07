Nicoleta Dragne pune la punct ultimele detalii pentru botezul fiului ei! Fosta ispită a mărturisit când va avea loc evenimentul: ”Mai avem câteva chestii”

In articol:

Nicoleta Dragne este în culmea fericirii de când a devenit mămică pentru a doua oară. Fosta ispită a oferit detalii despre botezul celui mic. Se pare că va organiza petrecere dublă și pentru băiețelul ei cel mare, căruia urmează să îi taie moțul.

Nicoleta Dragne, cea mai fericită mămică

Nicoleta Dragne este o femeie frumoasă și împlinită sută la sută de când a devenit mămică. Blondina a devenit cunoscută în urmă cu mai mult timp pentru rolul de ispită, pe care l-a avut în emisiunea moderată de Radu Vâlcan. De asemenea, blondina a participat și la ”Bravo, ai stil”, unde a defilat cu diferite ținute în fața juriului.

În prezent, fosta ispită duce o viață frumoasă și liniștită. Ea a devenit mămică pentru a doua oară și este extrem de fericită cu cei doi băieței din viața sa. Blondina nu ratează niciun moment și îi postează pe rețelele de socializare de câte ori are ocazia. Iată că timpul a trecut rapid, iar botezul mezinului se apropie, astfel că Nicoleta este pe ultima sută de metri cu pregătirile.

Recent, fosta ispită a mărturisit în cadrul unei emisiuni tv că mai are anumite chestii de pus la punct, iar în rest abia așteaptă să aibă loc petrecerea. Totodată, blondina nu s-a putut abține și a dezvăluit că este indecisă în ceea ce privește vestimentația, pe care o va purta în acea zi fericită.

„ Mai avem câteva chestii, dar le rezolvăm până atunci. Mi-am luat materialele zilele trecute și fie acum trebuie să merg la atelier să vedem cum ne apucăm să le croim. Nu am apucat să mă decid, nu m-am hotărât exact ce vreu și cum vreau. O să am mai multe modele. Da, sunt indecisă, am cumpărat mai multe chestii, culori, modele și am zis că facem din fiecare câte un model, apoi văd eu ce îmi iau. ”, a spus Nicoleta Dragne.

Când va avea loc fericitul eveniment

În alt interviu, Nicoleta Dragne a mărturisit că petrecerea mezinului din familie va avea loc pe 17 august și speră să fie o petrecere frumoasă și reușită.

De asemenea, fosta ispită a dezvăluit că vor fi prezente 150 de persoane, numărul fiind mult mai mare decât la botezul lui Vladimiri, primul său băiat.

Totodată, blondina a mai spus că va fi o petrecere mai mare, având în vedere că îi va lua și moțul lui Vladimiri, băiatul cel mare, astfel că va fi o petrecere dublă.

Nicoleta Dragne l-a născut pe cel de-al doilea copil în luna februarie a anului acesta, după ce a stat 24 de ore în travaliu. După naștere, fosta ispită s-a refăcut și a început din nou să își ducă proiectele la bun sfârșit. Blondina este o femeie de afaceri, care are propriul său business cu articole vestimentare pentru femei. Fosta ispită este o femeie asumată, astfel că nu se sfiiește să împărtășească cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare momente importante din viața ei. De asmeneea, activitatea ei din mediul online este urmărită de un număr genersos de persoane, ea reușit să își clădească o comunitate impresionantă pe contul său oficial de instagram.